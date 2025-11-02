Hidratarea și tensiunea arterială. Cât de departe merg „superputerile” apei?

Apa e mai mult decât un simplu „combustibil” zilnic. Reglează temperatura corpului, transportă nutrienți și oxigen, „unge” articulațiile și ajută la eliminarea "deșeurilor". Pentru că pierdem apă continuu prin respirație, transpirație și urinat, hidratarea corectă susține funcțiile vitale, susține siteul de specialitate Doctorul Zilei.

Astefl apare întrebarea firească: poate apa să scadă tensiunea arterială?

Răspunsul scurt: hidratarea bună sprijină reglarea tensiunii, dar nu înlocuiește tratamentul la persoanele cu hipertensiune. De ce? Când te deshidratezi, volumul de sânge scade și tensiunea poate coborî temporar. Apoi organismul compensează: activează hormoni care strâng vasele, ceea ce poate crește tensiunea.

Paradoxul acesta explică de ce deshidratarea se poate asocia atât cu valori mici, cât și cu valori mari. Dar și de ce un aport suficient de lichide ajută sistemul cardiovascular să rămână stabil. Observațiile medicale leagă consumul cronic scăzut de apă de un risc mai mare de hipertensiune, dar avem nevoie de studii suplimentare pentru a confirma cauzalitatea.

Recomandările generale includ aproximativ 3,7 litri lichide/zi pentru bărbați și 2,7 litri/zi pentru femei. Apa se ia din toate sursele: apă, ceai, lapte, supe, dar și din fructe și legume. Nevoile cresc la efort, în căldură sau la altitudine. Indiciu practic: urina galben-pai semnalează o hidratare adecvată.

Alte băuturi pot susține tensiunea în contextul unei diete sănătoase. Sucul de rodie aduce potasiu și polifenoli cu rol vascular; sucul de sfeclă oferă nitrați care se transformă în oxid nitric, relaxând vasele. Laptele degresat furnizează calciu, potasiu și magneziu iar ceaiul verde conține catechine cu efecte asupra funcției endoteliale. Cofeina moderată nu „anulează” hidratarea, contează balanța totală.

Lichidele sunt doar o piesă din puzzle

Pentru tensiune optimă, menține o greutate sănătoasă, mișcă-te cel puțin 150 de minute pe săptămână, limitează alcoolul. Mănâncă în stil DASH: multe legume, fructe, cereale integrale, proteine slabe și lactate degresate, cu sare redusă. Monitorizează-ți tensiunea acasă dimineața și seara câteva zile la rând pentru o imagine realistă.

Dacă în mod repetat măsori ≥130/80 mmHg (valori crescute) sau ≥140/90 mmHg (hipertensiune), ori ai simptome precum dureri de cap, amețeală, vedere încețoșată, dureri toracice sau respirație grea.

Hidratarea rămâne o strategie simplă, ieftină și inteligent, însă pentru hipertensiune diagnosticată, urmează planul medicului, iar apa joacă rolul de aliat, nu de tratament unic.