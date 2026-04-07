Guvernul britanic, presat să îi interzică accesul lui Kanye West pe teritoriul Regatului Unit

Guvernul britanic a fost îndemnat să interzică accesul rapperului Kanye West pe teritoriul Regatului Unit, în contextul în care artistul american are programate trei concerte la Festivalul Wireless din Londra, potrivit DPA.

Rapperul, care a fost dat în judecată pentru antisemitism, urmează să fie cap de afiș în toate cele trei seri ale festivalului, programat să aibă loc în luna iulie în Parcul Finsbury din Londra. Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a criticat decizia organizatorilor de a-l invita pe starul american la festivalul din Londra și a numit-o „profund îngrijorătoare”.

Ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood, se confruntă cu apeluri din partea unor politicieni și a organizației Campania Împotriva Antisemitismului (CAA) de a interzice accesul lui Kanye West în Regatul Unit, aceștia susținând că prezența lui „nu ar fi benefică pentru binele public”.

Jurnaliștii de la Press Association au relatat că miniștrii britanici analizează în prezent permisiunea acordată lui Kanye West de a veni în Regatul Unit.

Ministrul de Interne din umbră (funcție deținută de partidul de opoziție britanic care urmărește și critică activitatea ministrului de Interne în exercițiu), Chris Philp, a declarat că rapperul Kanye West este „vinovat de comentarii antisemite și pro-naziste îngrozitoare” și i-a cerut Shabanei Mahmood să își folosească atribuțiile prevăzute de Legea imigrației pentru a-i refuza viza.

„Ea spune că vrea să lupte împotriva antisemitismului. Acum vom afla cât de serioasă este”, a spus acesta.

Într-un mesaj publicat pe X, organizația CAA a transmis că prim-ministrul a avut dreptate să își arate îngrijorarea față de decizia organizatorilor Festivalului Wireless de a-l aduce pe Kanye West, dar a adăugat că premierul Keir Starmer „nu este doar un spectator”.

„Guvernul poate interzice oricui să intre în Regatul Unit dacă acea persoană nu este cetăţean şi dacă prezenţa sa 'nu ar fi benefică pentru binele public'. Cu siguranţă, acesta este un caz clar”, au explicat reprezentanţii organizaţiei.

The Prime Minister is right to be deeply concerned that @WirelessFest wants to headline someone whose anti-Jewish bigotry has gone as far as recording a track titled ‘Heil Hitler’ less than a year ago. But the Prime Minister is not a bystander. The Government can ban anyone… https://t.co/cBgzcE4TEU — Campaign Against Antisemitism (@antisemitism) April 5, 2026

Sponsorii Pepsi și Diageo au anunțat că își retrag sprijinul acordat organizatorilor festivalului după ce Kanye West a fost anunțat ca artist principal, însă brandurile lor rămân afișate vizibil pe site-ul oficial al Wireless Festival.

În plus, PayPal, partener al sistemului de plăți al festivalului anual de rap și hip-hop, nu va mai apărea în materialele sale promoționale viitoare, potrivit Press Association.

Kanye West, care nu a mai susținut concerte în Regatul Unit de la apariția sa ca headliner la Festivalul Glastonbury în 2015, a fost criticat în ultimii ani după ce și-a exprimat public admirația față de Adolf Hitler și după ce a făcut recent o serie de declarații antisemite.

Anul trecut, artistul a lansat piesa „Heil Hitler”, la câteva luni după ce a promovat un tricou cu svastică pus în vânzare pe site-ul său. Muzicianul american, cunoscut și sub numele de Ye, a fost interzis de mai multe ori pe rețeaua de socializare X din cauza declarațiilor sale antisemite.

În ianuarie 2026, într-o scrisoare publicată în The Wall Street Journal, el a afirmat că nu este „nici nazist, nici antisemit” și a menționat că suferă de tulburare bipolară.