Bianca Tilici a stat închisă 24 de ore într-o cameră cu vedere pe Calea Victoriei. Cum a privit experimentul

Bianca Tilici a petrecut 24 de ore într-o cameră amplasată pe Calea Victoriei, unde a fost văzută în permanență de trecători, într-un experiment artistic care a îmbinat creația muzicală cu expunerea totală. În tot acest timp, artista a lucrat la muzică în timp real și a transmis live pe TikTok, fiind urmărită atât de publicul online, cât și de cei care se opreau curioși în fața geamului pentru a înțelege conceptul proiectului și dinamica unei experiențe desfășurate la granița dintre intimitate și spectacol public.

Pe parcursul celor 24 de ore, Bianca Tilici a lucrat la mai multe idei muzicale și a compus o piesă nouă, în timp ce experiența a fost transmisă live pe rețelele sociale. Proiectul a fost gândit ca un manifest despre felul în care oamenii își folosesc timpul și despre nevoia de a fi mai atenți la lucrurile importante.

„Totul a plecat de la ideea echipei mele de la Roton să fim într-o galerie de artă, unde să facem acest manifest, practic, despre ce înseamnă timpul pentru noi, pentru că, în era asta, cel puțin, ne pierdem foarte ușor timpul, nu ne focusăm pe chestiile importante, mereu amânăm, iar cu această expoziție am vrut să marchez fix chestia asta. Am stat 24 de ore și am avut timp să scriu și piese, să mă uit și la documentare, să fac un moodboard, am avut timp să mă și plictisesc, iar plictiseala acum mi se pare că nu prea mai există, pentru că este foarte ușor să luăm un telefon, să ne uităm la ceva și să nu ne plictisim. Pe mine fix chestia asta m-a ajutat să scriu muzică și cred că nu aș fi scris piesa asta și celelalte idei pe care le-am început dacă nu plecam fix din starea asta de plictiseală.” a declarat Bianca Tilici pentru sursa citată.

Una dintre cele mai mari provocări pentru artistă a fost faptul că a fost urmărită permanent de oameni necunoscuți. Spre deosebire de scenă, unde este obișnuită cu publicul, experiența de a lucra sub privirile trecătorilor a fost diferită.

„A fost foarte greu să mă obișnuiesc cu ideea că sunt privită constant, pentru că noi, artiștii, suntem priviți, dar atunci când avem concert parcă interpretăm altfel, suntem pregătiți, dar, în schimb, când ești în tot procesul de a face muzică, ești ori tu cu tine, la un studio, ori cu niște oameni pe care îi cunoști, și oamenii nu știu cum e.

M-am simțit puțin ciudat, trecea multă lume, se opreau unii, băteau în geam și îi și auzeam, asta era, și vorbeau între ei și mă simțeam așa, foarte privită. Ce-i drept, la un moment dat am început să mă obișnuiesc cu ideea, nu prea mai simțeam aceste priviri, dar, în schimb, a fost o altă presiune când am încercat să mă bag la somn, pentru că îmi era somn și mi-am pus pe ochi bentița, însă mă simțeam privită.

Noi am simulat cum aș fi stat eu în camera mea, făcând doar chestia asta, și am încercat să fac abstracție de oamenii din jur. Am adormit mai greu, dar am reușit. Sper că mesajul să ajungă la oameni și să realizeze că timpul nostru este cea mai importantă resursă și trebuie să ne folosim de el pentru noi și să nu ne pese de ce zic alții, pentru că eu asta am simțit, fiind privită constant.” a mai spus Bianca Tilici pentru sursa citată.

Bianca Tilici are 25 de ani și a devenit cunoscută publicului din România prin colaborările sale cu mai mulți artiști, printre care Liviu Teodorescu, Fly Project, Shift sau Radu Ștefan Bănică. Artista a avut apariții în emisiuni TV și a susținut concerte, iar proiectul de pe Calea Victoriei a adus-o din nou în atenția publicului, inclusiv pe rețelele sociale, unde a devenit virală.