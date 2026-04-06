Geniul care a conectat timpurile străvechi cu zilele noastre printr-un instrument muzical magic

Geniul care a conectat timpurile străvechi cu zilele noastre printr-un instrument muzical magic
Gheorghe Zamfir a fost pasionat de muzica populară încă din copilărie. Pe 6 aprilie 2026, a împlinit 86 de ani.  Cel mai cunoscut virtuoz al naiului s-a născut la Găești, la 6 aprilie 1941. Pasiunea pentru nai, instrumentul Zeului Pan l-a acaparat cu totul.

Marele naist Gheorghe Zamfir omul care a modelat muzica conectând sacrul și profanul

Gheorghe Zamfir a revoluționat tehnica naiului. De asemenea, a fost un pasionat cântăreț la acordeon. A interpretat melodii la nai atât pe scena de la Olympia, Paris cât și pe alte scene ale lumii, precum cele din New York. Maestrul a trăit vreme de decenii în afara României. Melodiile sale interpretate la nai au ajuns să fie coloana sonoră a unor filme celebre.

Melodiile Maestrului au fost pe coloana sonoră a numeroase filme franceze produse de Gaumont. În unele dintre ele, a jucat inclusiv Jean Paul Belmondo. De departe cel mai mare film, pe a cărui coloană sonoră a fost muzica naistului român a fost Once upon a time in America, film din 1984.

Sam Altman de la Open AI propune un nou model economic. Cât de radical va schimba AI societatea
Rețete ușoare de mâncăruri de post. Cum poți mânca repede și bine

Gheorghe Zamfir și-a susținut doctoratul pe tehnica naiului, a scris mai multe cărți. Talentul său se vede nu numai în muzică. Maestrul a fost apreciat pentru poeziile sale dar și pentru picturile sale expresive. Ca și versurile, pictura insistă pe simbolistica națională, folosind culorile roșu, galben și albastru.

Gheorghe Zamfir a visat Catedrala Mântuirii Neamului în momentul când încă nu începuse pregătirea terenului pentru fundație. S-a trezit din vis și a pictat-o. Imaginea pe care a visat-o corespunde imaginii pe care o are astăzi Catedrala Mântuirii Neamului de lângă Palatul Parlamentului.

A plecat din țară cu ajutor „de sus” deși tot de acolo i se decisese altfel soarta

Gheorghe Zamfir a mărturisit că Ministrul de Externe comunist Ștefan Andrei i-a pus în buzunar pașaportul pentru Franța. În România, izbucnise scandalul „Meditației transcendentale” Fusese o mișcare considerată clandestină care a existat în perioada 1977-1982.

El a mai dezvăluit și că tatăl său ar fi fost unul din primii iubiți ai viitoarei figuri centrale a regimului Ceaușescu, Elena Ceaușescu. Maestrul s-a întors după Revoluție în țară. A continuat să descopere talente în rândul tinerelor generații. Le-a cultivat și le cultivă pasiunea pentru nai, instrumentul Zeului Pan.

1 comentarii

  1. Cristiano70 spune:
    6 aprilie 2026 la 14:55

    Ce frumos.Asta este Zamfir artistul.Pe când o poveste și cu Zamfir omul ???

Adrian Severin, despre politica externă a României: Nu se mai poate juca la două capete
Adrian Severin: Cine a semnat contractul cu Pfizer putea să știe că e o imensă escrocherie
Domnul Bolojan nu înțelege ce spune. Și știe că nu înțelege

