Politica

Grindeanu: PSD a stat alături de Bolojan, strângând din dinți

Grindeanu. Sursa foto: Facebook
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat  că partidul său, împreună cu UDMR și minoritățile, nu a evitat responsabilitatea și că l-a  sprijinit pe premierul Ilie Bolojan, chiar și în fața criticilor publice. Grindeanu a mai spus că PSD nu a blocat niciodată reformele, ci s-a opus măsurilor unilaterale care ar fi dus la scăderea veniturilor populației și afectarea creșterii economice.

Sorin Grindeanu: Nici PSD, nici UDMR, nici minoritățile nu s-au băgat la bine în poză

Răspunzând criticilor PSD, după ce INS a anunțat că România a intrat în recesiune tehnică, Bolojan a declarat că „atunci când se întâmplă ceva bun ne înghesuim cu toţii în poză, iar când trebuie făcut ceva care ar putea suna prost, fugim de responsabilitate”.

„Nici PSD, nici UDMR, nici minoritățile nu s-au băgat la bine în poză, ci au stat alături de premierul Bolojan, strângând din dinți și făcând față criticilor la măsurile contestate. Ni s-au propus în Coaliție doar tăieri, nu reforme structurale.  Ne-am opus reducerilor făcute fără analiză, pentru că ele ar fi sărăcit românii și ar fi afectat economia”, a spus liderul PSD.

Coaliție

Liderii coaliției - Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com

„PSD nu mai poate înghiți măsuri unilaterale prezentate ca decizii colective”

Grindeanu a enumerat realizările în care PSD ar fi avut un rol direct: 400 km de drumuri de mare viteză, proiecte finanțate cu sute de miliarde de euro din fonduri europene și mii de locuri de muncă create:„Aceasta este cartea mea de vizită, doar o parte din contribuția PSD la reconstrucția recentă a României. Nu am fugit niciodată de responsabilitate și am venit cu soluții alternative atunci când am considerat că propunerile guvernamentale sunt greșite”.

El a mai spus că unele decizii ale coaliției au fost prezentate ca acceptate de toți membrii, în timp ce PSD nu a fost consultat cu privire la majorarea CASS sau TVA. „Am negociat un program de guvernare timp de două luni, în care nu era nimic despre aceste creșteri. PSD nu mai poate înghiți măsuri unilaterale prezentate ca decizii colective”, a adăugat Grindeanu.

 

