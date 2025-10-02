Grevă generală în Franța, joi. Cum vor circula trenurile

Sindicatele din Franța au anunțat o grevă națională generală pentru joi, 2 octombrie 2025. Greva va afecta sectoarele transporturilor urbane și interurbane, transportul feroviar și aerian, învățământul, serviciile publice și sănătatea, potrivit tf1info.fr.

După discuțiile fără rezultat cu prim-ministrul Sébastien Lecornu, sindicatele din Franța au anunțat o nouă grevă joi, 2 octombrie.

De data aceasta, călătoriile cu mijloacele de transport în comun nu ar trebui să fie prea afectate, notează tf1info.fr.

Trenurile TGV și OUIGO ar trebui să circule normal, potrivit SNCF. Însă sunt anunțate „perturbări” pe liniile Intercités: traficul pe axele Lyon-Nantes și Marsilia-Bordeaux va fi afectat. De asemenea, sunt așteptate greve pe rutele Paris-Clermont Ferrand și Paris-Limoges-Toulouse.

Mai mult, în ceea ce privește trenurile TER, sunt de așteptat întreruperi, în funcție de regiune:

traficul va fi „foarte afectat” în regiunile Auvergne-Rhône-Alpes și Occitanie;

traficul va fi „afectat” în regiunile Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est (Champagne-Ardenne și Lorraine, dar normal în Alsacia); precum și în Provence-Alpes-Côte d’Azur (în special pe axele către regiunea Occitania);

traficul va fi „ușor afectat” în regiunile Bretagne, Hauts-de-France și Normandie;

traficul va fi „normal” în Bourgogne-Franche-Comté.

Sunt prevăzute unele întreruperi pe liniile trenurilor RER și Transilien (Ile-de-France) și Intercités, potrivit informațiilor publicate pe site-ul SNCF connect.

RER D va fi „foarte puternic afectat”;

RER va fi „ușor afectat”;

RER E va fi afectat;

RER B va circula aproape normal;

Linia A va circula normal.

În ceea ce privește trenurile Transilien, circulația va fi mai dificilă, în special pe linia R, unde traficul va fi „puternic afectat”. Liniile L (2 trenuri din 3), N (3 trenuri din 4) și U (3 trenuri din 5) vor fi, de asemenea, afectate.

Nu se estimează niciun impact semnificativ asupra liniilor de metrou, autobuz și tramvai, dar câteva stații vor fi închise din cauza măsurilor de securitate solicitate de prefectura poliției. Pentru a evita neplăcerile, primăria Parisului le recomandă oamenilor să folosească bicicleta sau să meargă pe jos.