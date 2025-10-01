Trenurile cu locomotive electrice ale CFR Călători ar urma să fie blocate începând cu 7 octombrie

Trenurile cu locomotive electrice ale CFR Călători riscă să fie blocate începând cu data de 7 octombrie din cauza restanțelor acumulate la Societatea Electrificare CFR SA, potrivit unei notificări trimise pe 29 septembrie. „Am ridicat această problemă în ședința de Guvern, este ridicată de către Transporturi”, a spus ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după ședința de guvern.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că situația a fost discutată atât în ședința de Guvern, cât și cu Ministerul Transporturilor, însă nu s-a ajuns la o soluție.

„Am ridicat această problemă în ședința de Guvern, este ridicată de către Transporturi. Am discutat cu reprezentanții Ministerului Transporturilor, inclusiv la Finanțe înainte de ședința de Guvern și această chestiune este în analiză, pentru că trebuie să vedem despre ce sumă este vorba, cât de mari sunt, pe ce se bazează solicitările respective, înainte de a lua o decizie în acest sens. Suma acordată a fost studiată la nivel tehnic în Finanțe cu Ministerul Transporturilor înainte”, a spus acesta.

El a adăugat: „V-am explicat că aceste discuții le-am avut, problema e în atenția noastră și o să încercăm cu Ministerul Transporturilor o soluție pentru ea”.

Compania a anunțat că problemele financiare au apărut din cauza reducerii cu 20% a compensațiilor în 2025 față de 2024 și a întârzierii decontării facilităților pentru elevi, studenți, pensionari și veterani, care au ajuns la 135 de milioane de lei neachitați.

„Atât timp cât compensația din 2025 reprezintă doar 80% din cea acordată în 2024, CFR Călători este practic văduvită de ARF de sumele care i se cuvin conform legislației. În aceste condiții, nu avem cum să nu acumulăm datorii și întârzieri la plată”, a transmis CFR Călători.

Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari avertizează că lipsa finanțării pune în pericol atât circulația trenurilor de pasageri, cât și plata salariilor.

„CFR Călători nu mai are bani de salarii pentru octombrie, noiembrie și decembrie. Dacă nu se alocă 270 milioane lei pentru restanțe la facilitățile de călătorie, riscăm să vedem trenurile trase pe linie moartă. Este dezastru la calea ferată română”, a avertizat președintele FSTFR, Rodrigo Maxim.

Sindicalistul a mai spus că situația afectează și CFR Infrastructură, care depinde de taxele de utilizare plătite de CFR Călători: „Dacă operatorul național nu plătește, CFR Infrastructură nu mai are bani pentru salarii, iar în curând am putea ajunge la oprirea completă a activității pe calea ferată.”