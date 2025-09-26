Politica

Rectificarea bugetară întârzie: Ministrul Finanțelor detaliază calendarul publicării

Rectificarea bugetară întârzie: Ministrul Finanțelor detaliază calendarul publicării
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazăre, a anunțat într-o postare pe Facebook că proiectul de rectificare bugetară a fost amânat până luni, când va fi pus în transparență publică. Amânarea survine după ce o întâlnire discretă cu premierul Ilie Bolojan a generat tensiuni în Coaliție.

Ministrul Finanțelor detaliază calendarul rectificării bugetare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că discuțiile cu Premierul privind calendarul rectificării bugetare au vizat multiple solicitări și nevoi de finanțare ale ministerelor.

„Toate necesită analiză și decizii responsabile, în contextul presiunilor bugetare și pe deficit.”, a declarat Nazare.

Nazare a precizat că luni proiectul va fi publicat în consultare publică, iar dialogul va continua în zilele următoare, urmând ca până la finalul săptămânii viitoare proiectul de rectificare să fie adoptat.

Reformarea ANAF și Vamă, priorități majore pentru Ministerul Finanțelor

Nazare a precizat că ANAF și Vama au un mandat clar de a contribui la combaterea evaziunii fiscale și la consolidarea încrederii publice în funcționarea instituțiilor. Acesta a subliniat că reformarea acestora nu este un proces simplu sau rapid, dar rezultatele și progresele înregistrate de ANAF în ultimele două luni arată că, prin voință și o abordare nouă, este posibil să se obțină rezultate.

ANAF

ANAF / sursa foto: dreamstime.com

Potrivit lui Nazare, ANAF urmărește accelerarea finalizării marilor investigații aflate în derulare și comunicarea transparentă a concluziilor, odată ce acestea vor fi disponibile. Vama, la rândul său, are ca obiectiv consolidarea rolului său de instituție esențială în stat și de partener al contribuabililor corecți, printr-o activitate fermă și consecventă.

Ilie Bolojan declara miercuri că „până vineri dimineață” proiectul va fi publicat

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, în timpul unei conferințe de presă la Guvern, că proiectul rectificării bugetare, estimat inițial „cel târziu vineri dimineața”, va fi pus la dispoziție „în transparență decizională pentru consultare publică”.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va pierde 3 miliarde de lei, în timp ce ministere precum Muncă, Transporturi și Sănătate vor primi alocări suplimentare pentru acoperirea salariilor, pensiilor și proiectelor esențiale. O nouă rectificare este prevăzută în luna noiembrie.

