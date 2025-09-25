Nicuşor Dan: Bolojan nu trebuie să demisioneze dacă CCR respinge reformele

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că premierul Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze dacă CCR va considera neconstituționale măsurile de austeritate. „Eu am făcut mai multe sesizări la CCR. Unele au fost respinse”, a spus șeful statului, la un post TV.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze în cazul în care reforma pensiilor magistraților nu trece „testul de constituționalitate”, președintele României a răspuns ferm: „Deloc. Deloc”.

„Eu am făcut patru sau cinci sesizări. Unele au fost respinse, unele admise. E democrație, dreptul nu este o știință exactă, nu e o chestiune matematică, nu văd nicio legătură. A existat bună-credință, că nimeni nu e nebun să trimită la CCR texte neconstituționale, dar se întâmplă în știința juridică – ce tu crezi că e legal și constituțional să nu fie. Se mai întâmplă”, a spus acesta, la Digi24.

Curtea Constituțională a României a decis, în cursul zilei de miercuri, să amâne pentru 8 octombrie sesizările privind neconstituționalitatea mai multor legi: cea referitoare la pensiile de serviciu, actele normative din domeniul sănătății, măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice, precum și modificările aduse Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

CCR a respins obiecțiile de neconstituționalitate privind Legea pentru eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

Bolojan a declarat, într-o conferință de presă, după ce Curtea Constituțională a amânat decizia privind pensiile magistraților, că Guvernul a elaborat aceste proiecte având în vedere respectarea tuturor prevederilor constituționale.

„Așteptăm decizia având încrederea că proiectele respectă prevederile constituțională. Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc ci la reforme. Dacă iau decizia să demisionez vă anunț eu, nu e nevoie să adresați mereu aceeași întrebare”, a spus acesta.

Despre majorarea vârstei de pensionare, premierul a spus: „Este nevoie să avem mai mulți oameni în economia reală. Una din problemele mari că veniturile nu sunt colectate decât de la oamenii care lucrează în România. Cu cât avem mai mulți oameni care lucrează și vor câștiga mai bine, cu atât vom avea o bază de impozitare mai mare și putem asigura servicii”.