International Grecia, zguduită de un cutremur cu magnitudinea 5,2. Seismul, resimțit până în Atena







Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a zguduit marți dimineață Grecia, însă nu au fost raportate pagube sau victime. O replică mai mică a avut loc aproximativ 15 minute mai târziu, înregistrând 2,5 pe scara Richter, potrivit Institutului Geodinamic din Atena.

Institutul Geodinamic din Atena a anunțat că seismul, cu magnitudinea 5,2, a avut loc în largul insulei Evia, la aproximativ 50 km nord-est de Atena, la o adâncime de 10 km.

Un oficial al pompierilor a declarat pentru Reuters că, până în acest moment, nu au fost primite solicitări de ajutor.

Primarul orașului Marathon, situat în apropiere, Stergios Tsirkas, a descris cutremurul ca fiind „foarte intens”, într-o declarație la postul de televiziune ERT.

Președintele Organizației pentru Planificare și Protecție împotriva Cutremurelor din Grecia, Efthimis Lekkas, a declarat pentru același post că în această zonă, în mod normal, nu se produc cutremure mari.

„Este o falie care nu produce cutremure mari. În prezent, evaluăm toate datele pentru a obține informații și estimări mai precise”, a spus acesta, potrivit The Sun.

Cutremurul a avut loc după ce, în luna mai, un seism cu magnitudinea de 6,3 a lovit insula Creta, activând o alertă de tsunami pentru locuitori. Cutremurul, care a avut loc la o adâncime de aproximativ 62 de km, potrivit Institutului Geodinamic din Atena, a fost resimțit puternic în Creta și Rodos.

De aememenea, la începutul acestui an, insula Santorini a fost zguduită de cutremure, cu peste 20.000 de replici înregistrate între 26 ianuarie și 22 februarie. Autoritățile au declarat stare de urgență și au evacuat peste 10.000 de persoane.

Grecia se numără printre țările cele mai expuse cutremurelor, cu aproximativ 25.000 de seisme anual, din cauza poziției sale de-a lungul unor falii uriașe.