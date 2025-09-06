Monden Feli, operată de urgență după un control de rutină. Mesajul transmis după intervenție







Feli Donose se confruntă cu probleme serioase de sănătate și a fost operată de urgență. Vedeta i-a alarmat pe fani după ce a împărtășit pe Instagram imagini din spital și a explicat situația prin care trece. Din cauza stării ei de sănătate, cântăreața a fost nevoită să renunțe la un spectacol pe care îl avea programat.

Cântăreața urma să urce pe scena din Sinaia, cu ocazia zilelor orașului, însă a fost nevoită să renunțe la eveniment din cauza problemelor medicale.

Pe rețelele de socializare, vedeta a mărturisit că a mers la spital pentru un control de rutină, însă medicii au decis că e nevoie de o intervenție chirurgicală. Astfel, artista a fost internată și operată de urgență.

„Bună dimineața, prietenii mei de pe Insta’! Fac acest story aparent dramatic din spital. Am venit de urgență ieri la un control pentru că mă durea foarte, foarte tare în partea dreaptă și până la urmă a trebuit să stau și să mă operez”, a spus ea.

Cântăreața le-a promis fanilor din Sinaia că va ajunge în zonă după ce se recuperează.

„Sinaia, dacă ți-s dragă, promit să vin și să revin cât mai repede”, a spus artista în instastory.

Cântăreața nu a dezvăluit detalii despre problemele sale de sănătate, dar le-a transmis fanilor un mesaj important: să aibă grijă de starea lor și să meargă des la medic.

În urmă cu câțiva ani, Feli Donose a trecut printr-o operație la stomac. Intervenția a ajutat-o să piardă peste 30 de kilograme într-un timp relativ scurt.

Artista a explicat că a făcut intervenția la recomandarea medicilor. A afirmat că i-a luat timp să se obișnuiască cu schimbările, resimțite atât fizic, cât și emoțional. Mai mult, ea a subliniat că operația nu a fost ușoară. Susține că nu reprezintă soluția potrivită pentru toată lumea.