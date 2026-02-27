Giganții media din lume se reunesc într-o coaliție pentru a proteja jurnalismul original de AI

Giganții media din Marea Britanie, printre care BBC și Sky, au format o Coaliție pentru Drepturile de Publicare bazate pe Inteligență Artificială și solicită liderilor globali să se alăture pentru a „proteja jurnalismul original”, informează hollywoodreporter.com.

„Vă scriem într-un moment crucial pentru industria noastră”. Așa începe scrisoarea deschisă a directorilor de la BBC, Sky News, The Guardian, The Telegraph și Financial Times.

Este vorba despre cinci lideri importanți ai industriei media: Tim Davie, recent demisionar din funcția de director general al BBC, David Rhodes, președintele executiv al Sky News, Anna Jones, CEO al Telegraph Media Group, Anna Bateson, CEO al The Guardian, și Jon Slade, CEO al Financial Times, au lansat joi o invitație publică pentru crearea coaliției SPUR, destinată promovării standardelor privind drepturile de utilizare pentru editori. Aceștia au încurajat și alte organizații media să se alăture inițiativei.

„Vă scriem într-un moment crucial pentru industria noastră.Inteligența artificială remodelează fundamental modul în care conținutul este creat, distribuit, descoperit și monetizat. Credem că trebuie să ne unim forțele pentru a proteja jurnalismul original și a asigura sustenabilitatea pe termen lung a industriei noastre”, se arată în scrisoare.

Membrii SPUR au subliniat că inteligența artificială oferă atât oportunități pentru redacții, cât și beneficii pentru public. Organizațiile se află deja în prima linie în utilizarea responsabilă a IA, pentru a servi cititorii”, au declarat aceștia, avertizând însă că tehnologia ridică și probleme urgente legate de corectitudine, consimțământ, atribuire, transparență și încredere.

În industrie, reportajele, arhivele și conținutul original produs de redacții au devenit o bază certă pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială, se mai arată în mesajul transmis de liderii mass-media britanici.

Potrivit organizației, aceste materiale au fost preluate și reutilizate fără standarde comune care să reglementeze permisiunea sau compensarea, punând astfel în pericol modelul economic care susține jurnalismul.

„Reportajele noastre, arhivele noastre, conținutul nostru original au devenit material fundamental de instruire pentru sistemele de inteligență artificială. Acest material a fost extras, copiat și reutilizat fără standarde comune care să permită permisiunea sau plata, slăbind modelul economic care susține jurnalismul”, avertizează avertizează SPUR.

Lipsa de transparență în modul în care sunt generate răspunsurile bazate pe inteligență artificială ar putea diminua încrederea publicului atât în mass-media, cât și în tehnologiile folosite pentru a accesa informațiile, avertizează directorii trusturilor de presă.

Organizația SPUR își propune să creeze standarde tehnice și cadre de licențiere comune care să asigure că dezvoltatorii de inteligență artificială accesează jurnalism de înaltă calitate „în mod responsabil, legitim și transparent”, oferind totodată editorilor posibilitatea de a-și menține controlul asupra conținutului.

Prin aceste măsuri, SPUR vizează reducerea decalajului dintre producătorii de conținut și creatorii de tehnologie, asigurând în același timp un acces legal și etic la materiale protejate prin drepturi de autor.