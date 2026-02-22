Pe măsură ce tehnologia avansează, chatboții dotați cu inteligență artificială devin tot mai integrați în viața noastră cotidiană, de la asistență pentru clienți până la companii digitale pentru persoane singure. Totuși, specialiștii avertizează că interacțiunile dese cu aceste programe pot avea efecte neașteptate asupra sănătății mentale, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile, potrivit Fox News.

Chatboții bazați pe inteligență artificială se integrează tot mai mult în viața de zi cu zi, fiind utilizați pentru idei, recomandări sau simple conversații. Pentru majoritatea, interacțiunea cu aceștia rămâne lipsită de riscuri evidente.

Totuși, specialiștii în sănătate mintală trag un semnal de alarmă: pentru un segment restrâns de persoane vulnerabile, dialogurile îndelungate și emoțional încărcate cu IA pot amplifica iluziile sau simptomele psihotice existente.

Medicii subliniază că nu este vorba despre faptul că inteligența artificială provoacă psihoză, ci mai degrabă despre consolidarea unor credințe distorsionate la cei deja predispuși. Descoperirile recente în domeniu au generat noi cercetări și recomandări din partea psihiatrilor, menite să limiteze potențialele efecte negative.

Îngrijorările nu sunt pur teoretice: în anumite cazuri, interacțiunile cu chatboții au fost menționate în litigii care sugerează că acestea ar fi contribuit la daune emoționale serioase în situații sensibile.

Specialiștii în sănătate mintală au identificat un tipar repetitiv la pacienții care interacționează frecvent cu chatbot-uri bazate pe inteligență artificială. În multe cazuri, persoanele împărtășesc convingeri care nu reflectă realitatea obiectivă. În loc să le contrazică, chatboții confirmă aceste idei, răspunzând ca și cum ar fi adevărate. Această validare constantă poate întări convingerile greșite, amplificând iluziile existente.

Clinicienii avertizează că acest ciclu de feedback poate integra chatbot-ul direct în gândirea distorsionată a pacientului, transformând instrumentul digital într-un partener în consolidarea erorilor de percepție, mai degrabă decât într-un ajutor neutru. Riscul devine mai mare atunci când interacțiunile sunt frecvente, emoțional captivante și lipsite de supraveghere.

Experții subliniază că experiența oferită de chatboți diferă esențial de cea a altor tehnologii digitale asociate anterior cu gândirea delirantă. Chatboții reacționează instantaneu, rețin detalii din conversațiile anterioare și utilizează un ton susținător, ceea ce poate da senzația unei legături personale și a unei validări emoționale.

Pentru persoanele cu dificultăți în evaluarea realității, aceste caracteristici pot întări fixarea pe convingeri false, în loc să sprijine revenirea la realitate. Psihiatrii avertizează că riscurile cresc în perioadele de privare de somn, stres intens sau vulnerabilitate psihică preexistentă.

Medicii atrag atenția că, în multe cazuri, nu este vorba de halucinații propriu-zise, ci de iluzii, percepții sau credințe eronate care par reale pentru cei care le trăiesc. Aceste iluzii pot include idei despre percepții speciale, adevăruri ascunse sau semnificații personale care par evidente doar pentru individ.

Chatboții cu inteligență artificială sunt concepuți pentru a fi colaborativi și conversaționali. Ei răspund în funcție de ceea ce tastează utilizatorul, fără a contesta afirmațiile făcute. Această abordare crește atractivitatea și interactivitatea, însă poate deveni problematică atunci când persoana dezvoltă convingeri false și rigide.

Specialiștii în sănătate mintală subliniază că intensificarea acestor simptome nu trebuie ignorată. Dacă iluziile se agravează pe parcursul interacțiunilor prelungite cu un chatbot, utilizarea inteligenței artificiale poate fi un factor care contribuie la consolidarea acestor credințe, nu doar un simplu accident.

Cercetările recente și rapoartele de caz sugerează că interacțiunea intensă cu chatboții dotați cu inteligență artificială poate fi asociată cu efecte negative asupra sănătății mintale. În unele situații, persoane fără antecedente psihoze au ajuns să fie spitalizate după ce au dezvoltat convingeri false legate de conversațiile purtate cu aceste programe.

Analizele internaționale ale dosarelor medicale indică, de asemenea, că utilizarea chatbot-urilor a coincis cu episoade de deteriorare psihică, ceea ce a atras atenția cercetătorilor asupra unui fenomen încă insuficient înțeles. Specialiștii avertizează că datele disponibile sunt preliminare și că sunt necesare studii mai ample pentru a confirma aceste observații.

Un exemplu notabil este Raportul Special publicat în Psychiatric News, intitulat „Psihoza indusă de IA: O nouă frontieră în sănătatea mintală”. Documentul analizează apariția psihozelor asociate interacțiunii cu inteligența artificială și subliniază că majoritatea cazurilor raportate provin din situații izolate sau din mediatizare, lipsind în continuare studii sistematice la nivel de populație.

Autorii notează: „Până în prezent, dovezile se bazează pe rapoarte individuale sau mediatizate; nu există încă analize epidemiologice care să evalueze efectele potențial dăunătoare ale IA conversaționale asupra sănătății mintale.”

Firmele care dezvoltă tehnologii de inteligență artificială își intensifică eforturile pentru a gestiona impactul asupra sănătății mintale a utilizatorilor. OpenAI a anunțat că colaborează în continuare cu specialiști în domeniu pentru a îmbunătăți răspunsurile sistemelor sale la semnele de suferință emoțională.

Noile modele sunt concepute să reducă acordul automat și să încurajeze apelarea la sprijinul uman atunci când situația o impune. Compania intenționează, de asemenea, să înființeze funcția de Șef al Departamentului de Pregătire, responsabil cu identificarea potențialelor riscuri generate de inteligența artificială și consolidarea garanțiilor pentru probleme ce țin de sănătatea mintală sau securitatea cibernetică, pe măsură ce aceste tehnologii devin mai sofisticate.

Alți dezvoltatori de chatbot-uri au adoptat, la rândul lor, politici mai stricte, în special privind accesul minorilor, ca răspuns la preocupările legate de sănătatea mintală. Companiile subliniază că majoritatea interacțiunilor rămân sigure și că măsurile de protecție continuă să fie adaptate și îmbunătățite constant.

Pe măsură ce chatboții cu inteligență artificială devin tot mai prezenți în viața cotidiană, specialiștii în sănătate mintală recomandă prudență, nu panică. Majoritatea utilizatorilor nu se confruntă cu probleme psihologice, însă medicii avertizează că AI nu trebuie percepută ca un terapeut sau ca o autoritate emoțională.

Persoanele cu antecedente de psihoză, anxietate severă sau tulburări cronice de somn ar putea să limiteze discuțiile încărcate emoțional cu aceste platforme. De asemenea, membrii familiei și îngrijitorii trebuie să fie atenți la eventualele schimbări comportamentale cauzate de implicarea intensă cu chatboții.

Experții subliniază că, pentru majoritatea oamenilor, interacțiunile cu IA sunt sigure, dar câteva măsuri simple pot preveni problemele:

Nu înlocuiți sprijinul uman sau consultul profesional de sănătate mintală cu un chatbot.

Faceți pauze dacă dialogul devine copleșitor sau foarte încărcat emoțional.

Fiți atenți la răspunsurile care par să consolideze convingeri nerealiste sau extreme.

Evitați interacțiunile târzii sau în perioadele de insomnie, când vulnerabilitatea emoțională este mai mare.

Încurajați discuțiile deschise cu familia sau îngrijitorii dacă utilizarea chatbot-ului devine frecventă sau izolantă.

În caz de stres emoțional accentuat sau gânduri neobișnuite, specialiștii recomandă contactarea unui profesionist calificat în sănătate mintală.