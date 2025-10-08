Garda Națională din Texas ajunge în Illinois pentru o nouă misiune federală
- Iulia Moise
- 8 octombrie 2025, 09:06
Garda Națională a fost trimisă în statul american Illinois, înaintea unei desfășurări planificate la Chicago, în ciuda opoziției ferme a autorităților locale.
Decizia administrației președintelui Donald Trump marchează o nouă escaladare în tensiunile dintre guvernul federal și conducerea orașelor democratice, care contestă legalitatea măsurii.
Garda Națională, trimisă în Ilinois
Primele trupe ale Gărzii Naționale din Texas au ajuns marți în Illinois, ca parte a unui plan federal de intervenție în Chicago.
Scopul misiunii nu a fost anunțat oficial, însă surse din administrație au indicat că ar fi legat de operațiuni sporite de aplicare a legilor imigrației.
Proteste au izbucnit deja în apropierea centrului de detenție din Broadview, un loc frecvent vizat de manifestații împotriva politicilor imigraționiste.
Președintele Trump a justificat decizia prin nevoia de a „restabili ordinea” în oraș.
„Chicago este un oraș minunat, dar are multă criminalitate. Dacă guvernatorul nu poate face treaba, o vom face noi. E foarte simplu”, a declarat liderul de la Casa Albă.
Reacțiile autorităților
Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a reacționat prompt, acuzând Casa Albă de abuz de putere.
„Donald Trump folosește membrii Gărzii Naționale ca piese de propagandă politică și ca pioni într-un efort ilegal de militarizare a orașelor noastre”, a spus Pritzker într-o conferință de presă. Primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, a calificat decizia drept „neconstituțională, ilegală și periculoasă”.
În paralel, statul Illinois și orașul Chicago au intentat un proces federal împotriva administrației Trump, solicitând blocarea ordinului de federalizare a 300 de soldați locali și trimiterea trupelor din Texas.
Judecătoarea federală April Perry a permis, deocamdată, desfășurarea misiunii, dar a cerut guvernului un răspuns oficial până miercuri.
Cazuri similare sunt analizate și în Oregon, unde o instanță a suspendat temporar desfășurarea trupelor federale în Portland.
Posibila invocare a Legii Insurecției
Într-o declarație făcută la Casa Albă, Trump a admis că ia în considerare invocarea Legii Insurecției, o măsură rar folosită care permite președintelui să desfășoare trupe militare pe teritoriul SUA pentru „restabilirea ordinii”.
„Avem Legea Insurecției cu un scop. Dacă va fi nevoie s-o folosesc, o voi face”, a spus el.
Potrivit Centrului Brennan pentru Justiție, legea a fost invocată doar de 30 de ori în istoria SUA, ultima dată în 1992, după revoltele din Los Angeles.
În timp ce susținătorii lui Trump salută acțiunea ca o demonstrație de forță, criticii o consideră un pas periculos spre militarizarea vieții civile.
