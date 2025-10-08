Garda Națională din Texas ajunge în Illinois pentru o nouă misiune federală

Garda Națională a fost trimisă în statul american Illinois, înaintea unei desfășurări planificate la Chicago, în ciuda opoziției ferme a autorităților locale.

Decizia administrației președintelui Donald Trump marchează o nouă escaladare în tensiunile dintre guvernul federal și conducerea orașelor democratice, care contestă legalitatea măsurii.

Primele trupe ale Gărzii Naționale din Texas au ajuns marți în Illinois, ca parte a unui plan federal de intervenție în Chicago.

Scopul misiunii nu a fost anunțat oficial, însă surse din administrație au indicat că ar fi legat de operațiuni sporite de aplicare a legilor imigrației.

Proteste au izbucnit deja în apropierea centrului de detenție din Broadview, un loc frecvent vizat de manifestații împotriva politicilor imigraționiste.

Președintele Trump a justificat decizia prin nevoia de a „restabili ordinea” în oraș.

„Chicago este un oraș minunat, dar are multă criminalitate. Dacă guvernatorul nu poate face treaba, o vom face noi. E foarte simplu”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a reacționat prompt, acuzând Casa Albă de abuz de putere.

„Donald Trump folosește membrii Gărzii Naționale ca piese de propagandă politică și ca pioni într-un efort ilegal de militarizare a orașelor noastre”, a spus Pritzker într-o conferință de presă. Primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, a calificat decizia drept „neconstituțională, ilegală și periculoasă”.

În paralel, statul Illinois și orașul Chicago au intentat un proces federal împotriva administrației Trump, solicitând blocarea ordinului de federalizare a 300 de soldați locali și trimiterea trupelor din Texas.

Judecătoarea federală April Perry a permis, deocamdată, desfășurarea misiunii, dar a cerut guvernului un răspuns oficial până miercuri.

Cazuri similare sunt analizate și în Oregon, unde o instanță a suspendat temporar desfășurarea trupelor federale în Portland.

Într-o declarație făcută la Casa Albă, Trump a admis că ia în considerare invocarea Legii Insurecției, o măsură rar folosită care permite președintelui să desfășoare trupe militare pe teritoriul SUA pentru „restabilirea ordinii”.

„Avem Legea Insurecției cu un scop. Dacă va fi nevoie s-o folosesc, o voi face”, a spus el.

Potrivit Centrului Brennan pentru Justiție, legea a fost invocată doar de 30 de ori în istoria SUA, ultima dată în 1992, după revoltele din Los Angeles.

În timp ce susținătorii lui Trump salută acțiunea ca o demonstrație de forță, criticii o consideră un pas periculos spre militarizarea vieții civile.