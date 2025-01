Economie Frații Pavăl cuceresc Elveția: Renovare în timp record a complexului de 5 stele Waldhaus Flims







Frații Pavăl (Dragoș și Adrian), patronii Dedeman, și-au extins portofoliul internațional printr-o investiție majoră în Elveția, vizând restaurarea celebrului Waldhaus Flims Wellness Resort. Complexul hotelier de 5 stele va fi redeschis în sezonul de iarnă 2025, după o renovare de amploare realizată împreună cu Apex Alliance Hotel Management.

Waldhaus Flims: O bijuterie Belle Époque

Situat la 1.100 de metri altitudine în cel mai mare parc hotelier din Elveția, Waldhaus Flims a fost construit în 1877 și se remarcă prin arhitectura sa de epocă și tradiția de aproape 150 de ani. Complexul include patru clădiri interconectate, 150 de camere, un centru spa de lux și o varietate de restaurante.

Achiziția acestuia de către frații Pavăl, împreună cu partenerul lituanian Apex Alliance, a avut loc în 2024, după ce fostul proprietar, Z Capital Partners, a închis hotelul din cauza dificultăților financiare provocate de creșterea costurilor energetice.

A doua investiție majoră internațională pentru frații Pavăl

Frații Pavăl și-au propus să păstreze caracterul istoric al complexului, integrând soluții moderne pentru eficiență energetică și confort sporit. Planurile includ restaurarea designului original și implementarea unor tehnologii avansate pentru infrastructura tehnică.

Această achiziție marchează a doua investiție majoră internațională pentru holdingul Pavăl, urmând succesului obținut cu Grand Hotel Gardone din Italia, cumpărat în 2023.

Portofoliu vast în multiple domenii

Frații Pavăl sunt recunoscuți pentru extinderea diversificată a afacerilor lor. După ce Dedeman a devenit cel mai mare lanț de bricolaj din România, cu o cifră de afaceri de 11,5 miliarde de lei în 2023, antreprenorii au direcționat investiții semnificative în imobiliare. Printre achizițiile de referință se numără The Bridge, The Office și Dacia One.

Portofoliul lor include de asemenea domenii precum agricultură, energie, construcții și sănătate. Un exemplu notabil este dezvoltarea Dedeman Campus din Bacu, un proiect rezidențial și comercial de amploare.

Apex Alliance Hotel Management, un operator hotelier de renume cu 17 hoteluri în Europa, dintre care cinci în București, joacă un rol crucial în administrarea Waldhaus Flims. Parteneriatul dintre frații Pavăl și Apex Alliance subliniază o viziune comună pentru excelență în ospitalitate și extinderea prezenței lor pe piața europeană.