Economie Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, își deschid hotel de lux în Italia







Grand Hotel Gardone, achiziționat de frații Pavăl, Dragoș și Adrian, antreprenorii din spatele Dedeman, împreună cu grupul lituanian Apex Alliance, se va redeschide înainte de termen, fiind anterior închis temporar. Inițial planificată să fie deschisă în 2026 după o renovare completă, unitatea va fi acum disponibilă pentru rezervări.

Hotelul va opera sub prestigiosul brand de lux LXR Hotels and Resorts din portofoliul Hilton, marcând astfel prima proprietate sub acest brand în Italia.

Ultima redeschidere înainte de renovare

După achiziționare, noii proprietari au decis să închidă temporar unitatea, cu intenția inițială de a o redeschide abia în 2026. Cu toate acestea, o nouă strategie a fost adoptată, planificându-se redeschiderea în această lună. Mai exact se va redeschide începând cu data de 28 martie, înainte de procesul de rebranding.

În prezent, există camere disponibile doar până în luna septembrie. După achiziție, unitatea a fost deschisă în luna iunie.

Inițial s-a anunțat că, la începutul anului 2024, hotelul va intra într-un amplu proces de renovare și restaurare. Acest pas presupune investiții în valoare de 45 de milioane de euro. Obiectivul este poziționarea Grand Hotel Gardone în rândul hotelurilor premium de 5 stele.

Apex Alliance Hotel Management a fost desemnat operatorul oficial al hotelului. Situat chiar pe malul lacului Garda, cel mai mare lac din Italia, la jumătatea distanței dintre Veneția și Milano, Grand Hotel Gardone își are rădăcinile din anul 1884.

Frații Pavăl au planuri mari și pentru magazinele Dedeman

În prezent, frații Pavăl se pregătesc să extindă centrul logistic Dedeman din Pantelimon, București, cu aproximativ 30%, conform informațiilor obținute de aceeași sursă. Această expansiune marchează ultima etapă de dezvoltare a proiectului.

În 2015, frații Pavăl au achiziționat terenul de 12,7 hectare de la compania Rosal Grup. Controlată la acea vreme de familia lui Silviu Prigoană, frații Pavăl au scos din buzunar aproximativ 18 milioane de euro. Acest teren a găzduit anterior complexul expozițional Exporom și fabrica Acumulatorul.

Anul trecut, Dedeman a finalizat prima etapă a centrului logistic în Pantelimon, cu o suprafață de 40.500 de metri pătrați. Conform estimărilor, valoarea construcției a depășit 12 milioane de euro, bazată pe evaluarea impozabilă a zonei efectuată de Primăria Pantelimon.

În această fază inițială de dezvoltare, au fost demolate 21 de construcții existente. Acum, proprietarii Dedeman urmează să extindă suprafața centrului logistic la aproape 52.800 de metri pătrați, ceea ce presupune demolarea altor 4 construcții deja existente pe teren, printre care se numără un fost hotel cu 100 de camere și o suprafață totală de aproximativ 5.600 de metri pătrați.

Frații Pavăl își extind afacerile și în alte domenii

După ce au transformat Dedeman în cea mai mare companie antreprenorială din țară, frații Pavăl au început să-și diversifice investițiile. Până în prezent, ei au direcționat cele mai mari sume către sectorul imobiliar, cu o investiție totală de peste 800 de milioane de euro.

Recent, au finalizat cea mai importantă tranzacție a anului anterior și cea mai mare achiziție imobiliară realizată vreodată în România prin achiziționarea portofoliului de birouri al CA Immo, în valoare de 377 de milioane de euro.

De asemenea, au investit aproximativ 200 de milioane de euro în complexul de birouri The Bridge. Peste 120 de milioane de euro în complexul The Office din Cluj-Napoca. Aproximativ 90 de milioane de euro în prima clădire de birouri din cadrul complexului U Center din București. Dar și 50 de milioane de euro în complexul de birouri Dacia One din București. Prin aceste achiziții, se plasează pe locul al doilea în clasamentul celor mai importanți proprietari de spații pentru birouri din România, după Globalworth.

În paralel cu investițiile lor în domeniul imobiliar, frații Pavăl și-au extins plasamentele și în alte sectoare precum construcțiile (prin Cemacon și Promateris). Viticultura (Purcari Wineries), restructurarea companiilor (ROCA Investments). Colectarea deșeurilor (Ecorep Group). Producția de panouri fotovoltaice (Simtel), transportul fluvial (Transport Trade Services). Precum și farmaciile (Farmacia Tei și Bebe Tei) și agricultura (Agri Concept, Moldova Farming).

De asemenea, frații Pavăl au achiziționat un teren de 64 de hectare în comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, de la compania spaniolă Martinsa Fadesa. Terenul ar putea fi destinat pentru dezvoltări de depozite, conform surselor Profit.ro.

Proprietarii Dedeman sunt implicați și în dezvoltarea primului lor ansamblu rezidențial, ce va fi construit pe un teren agricol din cartierul Șerbănești din Bacău.

Tot în același cartier, se planifică construcția proiectului mixt Dedeman Campus pe un teren de circa 7 hectare, amplasat pe malul lacului Bistrița. Acesta va include și un centru comercial. De asemenea, aceștia au renovat și consolidat casa negustorului Nicolae Hlebnikian din centrul Bucureștiului.