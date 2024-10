Social Frații Dedeman, o nouă tranzacție. Tatăl lui Codin Maticiuc, implicat în afacere







Proprietarii Dedeman, frații Pavăl, au achiziționat un teren de la fostul diplomat Ion Maticiuc și milionarul Pâris Mouratoglou, ceea ce ar putea duce la deschiderea primului magazin Dedeman în județul Giurgiu, situat în apropierea Vămii.

Terenul de aproximativ 59.000 de metri pătrați, situat pe strada Unirii, nr. 30, din Giurgiu, a fost achiziționat de frații Pavăl la un preț de 2,95 milioane euro. Amplasat strategic lângă Vama Giurgiu, terenul se află la punctul de trecere spre Ruse, Bulgaria, ceea ce îi conferă un potențial semnificativ pentru un viitor centru comercial Dedeman în județul Giurgiu.

Metropolis & Partenaires, vânzătorul terenului, promovase încă de anul trecut un proiect de centru comercial care urma să fie construit pe această locație. Acum, cu achiziția realizată de Dedeman, există posibilitatea concretă ca acest retailer de bricolaj să își deschidă primul magazin din județ, având deja o rețea de 62 de magazine în toată România, cu excepția județelor Teleorman și Giurgiu.

În 2023, Dedeman a continuat să se extindă, inaugurând doar două magazine noi, unul în Craiova și altul în Petroșani, atingând o cifră de afaceri impresionantă de 11,5 miliarde de lei. Cu 13.000 de angajați, compania de bricolaj rămâne unul dintre liderii pieței, deținând și cinci centre logistice și un parc auto propriu.

Metropolis & Partenaires este controlată de Ion Maticiuc, fost consilier economic al României și investitor în industria petrochimică și imobiliară, și de Pâris Mouratoglou, un influent om de afaceri francez din sectorul energetic.

Teren cumpărat de la tatăl antrenorului Patrick Mouratoglou

Pâris Mouratoglou, om de afaceri francez de origine greacă și tatăl cunoscutului antrenor de tenis Patrick Mouratoglou, este fondatorul grupului Eren, activ în sectorul energetic. În 2017, compania sa a atras o investiție majoră de 237,5 milioane de euro din partea gigantului petrolier Total, ducând la crearea Total Eren, axată pe energie regenerabilă.

Pe lângă activitățile din energie, Mouratoglou este implicat și în sectorul hotelier, deținând aproape 40% din complexul hotelier de patru stele Caro din București, în parteneriat cu familia Lazăr. Cu o avere estimată la 1,7 miliarde de euro, el se află pe locul 74 în clasamentul celor mai bogați francezi, conform publicației Challenges.

Câștigurile din Dedeman, reinvestite

Frații Pavăl, după ce au transformat Dedeman în cea mai mare companie antreprenorială din România, au început să-și extindă investițiile în diverse sectoare, cu un accent puternic pe imobiliare. Până în prezent, au direcționat peste 800 de milioane de euro în acest domeniu. În 2022, au realizat cea mai mare tranzacție imobiliară din istoria României prin achiziționarea portofoliului de birouri al CA Immo, pentru suma de 377 de milioane de euro.

Printre alte achiziții notabile ale fraților Pavăl se numără complexul de birouri The Bridge, pentru care au plătit aproximativ 200 de milioane de euro, și The Office din Cluj-Napoca, achiziționat pentru peste 120 de milioane de euro. De asemenea, au investit circa 90 de milioane de euro în prima clădire de birouri din cadrul complexului U Center din București și 50 de milioane de euro în complexul de birouri Dacia One din capitală.

Aceste tranzacții de mare anvergură îi plasează pe frații Pavăl pe locul doi în topul celor mai mari proprietari de spații pentru birouri din România, fiind depășiți doar de compania Globalworth.

În ce au decis frații Dedeman să-și reinvestească veniturile

Frații Pavăl au extins afacerile lor imobiliare și în sectorul industrial-logistic, încheind un parteneriat cu Ionuț Dumitrescu și firma sa, Element Industrial, pentru dezvoltarea și vânzarea de parcuri industriale lângă marile orașe din România. În plus, aceștia au făcut investiții și pe plan internațional, în sectorul hotelier, achiziționând Grand Hotel Gardone din Italia în 2023, un monument istoric, și complexul hotelier de 5 stele Waldhaus Flims Wellness Resort din Elveția în 2024, un resort cu o istorie de aproape 150 de ani.

Pe lângă sectorul imobiliar, frații Pavăl au realizat investiții considerabile în diverse industrii. Aceștia au achiziționat acțiuni în companii din domeniul construcțiilor, precum Cemacon și Promateris, energie (Transelectrica și Electrica), agricultură (Moldova Farming), viticultură (Purcari Wineries), precum și în sănătate, cu investiții în clinica dentară Victoria, Farmacia Tei și Bebe Tei. De asemenea, ei au investit în panouri fotovoltaice (Simtel), restructurare companii prin ROCA Investments și transport fluvial prin Transport Trade Services.

Recent, au achiziționat un teren de 64 de hectare în Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, de la compania spaniolă Martinsa Fadesa, pentru dezvoltări de depozite, conform Profit.ro. Pe lângă aceasta, au cumpărat 11 hectare de teren în Pipera, în apropierea Școlii Americane, de la Suzan Taher, fiica lui Fathi Taher, unde ar putea construi un ansamblu de apartamente și magazine.

În Bacău, frații Pavăl lucrează la primul lor proiect rezidențial, pe un teren agricol din cartierul Șerbănești, și pregătesc construcția Dedeman Campus, un proiect mixt pe malul lacului Bistrița, care va include un centru comercial. De asemenea, aceștia au restaurat casa negustorului Nicolae Hlebnikian din centrul Bucureștiului, achiziționată cu 5 milioane de euro, pe care o vor transforma în sediu pentru companiile holdingului Pavăl, conform Profit.ro.