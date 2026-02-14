Foaia matricolă și diploma lui Nicușor Dan, cerute în instanță de o fostă judecătoare

O fostă judecătoare din Botoșani a deschis acțiune în instanță împotriva Universitatea din București pentru a obține informații legate de studiile președintelui României, Nicușor Dan.

Lăcrămioara Axinte, în prezent pensionară, a depus în această săptămână, la Tribunalul Botoșani, instanță la care a activat, o solicitare de comunicare de informații de interes public, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Acțiunea în instanță a fost declanșată după ce fosta judecătoare s-a declarat nemulțumită de răspunsul primit pe cale administrativă din partea Universității București.

Înainte de alegerile prezidențiale din 2025, Nicușor Dan și-a prezentat diploma de Bacalaureat, după ce pe rețelele de socializare a fost distribuită o diplomă, care îi era atribuită, și în care figurau note foarte mici la limba română și rezultate mediocre la alte discipline, cu excepția matematicii.

Lăcrămioara Axinte solicită instanței să oblige universitatea să comunice dacă Nicușor Dan a fost înmatriculat ca student la Facultatea de Matematică în perioada 1989–1992 și dacă și-a finalizat studiile la Universitatea București.

Totodată, ea cere să îi fie puse la dispoziție copii după foaia matricolă și după diploma de licență ale președintelui.

Fosta judecătoare a declarat că, în cazul lui Nicușor Dan, ar exista niște studii care se suprapun. „Noi toți avem dreptul să cunoaștem adevărul despre studiile făcute de actualul președinte al României. Există niște neconcordanțe, atât pe site-ul oficial al campaniei electorale, în care afirmă că a absolvit Facultatea de Matematică a Universității București. Neconcordanța este între această afirmație personală de pe site, pentru că este pusă la persoana I singular, neconcordanțele din CV-ul disponibil pe site-ul Camerei Deputaților.

O să vedeți că sunt niște studii care se suprapun. În același interval de timp a fost și student la Ecole Normale Superieur, a fost și masterand și a fost și doctorand. Apoi am văzut și modalitatea în care a fost obținut atestatul de echivalare a unei diplome de studii aprofundate din Franța cu o diplomă de licență din România”, a declarat Lăcrămioara Axinte pentru Agerpres. Aceasta a mai spus că există suprapuneri între perioadele de studii menționate în documentele publice, inclusiv referiri la studii efectuate la École Normale Supérieure din Franța.

Reamintim că Lăcrămioara Axinte a fost propusă de AUR pentru un post de judecător la Curtea Constituţională a României. Universitatea din București nu a transmis un punct de vedere public referitor la acțiunea aflată pe rolul Tribunalului Botoșani.