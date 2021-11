Florin Cîțu, dezvăluiri despre eșecul campaniei de vaccinare. Care a fost cea mai mare greșeală

Florin Cîțu a declarat că guvernul condus de el a făcut tot ce a putut pentru ca România să aibă acces la vaccin, spunând că România „a fost o perioadă lungă de timp campioană la vaccinare”, după aceea „am fost victimele propriului succes”, recunoaște fostul premier.

Florin Cîţu: „La început nu aveam vaccinul și am făcut tot ce ținea de Guvern ca românii să aibă acces la vaccin în același timp cu restul UE. Ați văzut că într-o perioadă lungă de timp România era campioană la vaccinare. După aceea am fost victimele propriului succes. În momentul în care am spus că se poate vaccina oricine cu buletinul, cam în acel moment a început să nu mai fie un succes campania de vaccinare.

Florin Cîţu: Poate a fost o problemă că vectorul de imagine am fost eu

E posibil, spune liderul PNL, să fi fost o problemă faptul că am folosit…vectorul de imagine am fost eu, am fost colegii mei din guvern. Încercam să-i facem pe oameni să înțeleagă. La un moment dat am schimbat campania, am mers în sate și am fost cel care a vorbit de două ori cu toate cultele și am încercat să le implic pe toate. Unele s-au implicat, altele nu s-au implicat direct. Am avut caravane de vaccinare. Sper ca oamenii să înțeleagă că vaccinarea este singura soluție pentru a depăși pandemia. Astea au fost soluțiile pe care le-am avut în acel moment. Dacă mă uit la țări similare, cam acestea au fost”, a afirmat Florin Cîțu.

Relaxarea din vară a fost greșeala

Florin Cîţu este de părere că „atât timp cât nu există pericolul, e complicat să-i convingi pe oameni, decât dacă faci obligatorie vaccinarea”.

Întrebat dacă își reproșează că lumea s-a relaxat privind pandemia și vaccinarea, fostul premier a răspuns: „Nu. Veți vedea că și după valul 4, când natural va scădea valul 4, lumea se va relaxa și nu se va vaccina. Atât timp cât nu există pericolul, e complicat să-i convingi pe oameni, decât dacă facem obligatorie vaccinarea. Atunci este o altă discuție”, a mai spus fostul premier.

„În vară, când erau câteva cazuri, am decis ca economia să fie deschisă, pentru că aveam nevoie de resurse. Știam că vine un val 4. Nu știam de intensitate. Oricine spune asta, nu spune adevărul. Centrele de vaccinare au fost deschise toată vara. Am fost în vizită toată vara prin țară și mergeam și la centrele de vaccinare. Vorbim cu românii de fiecare dată se se vaccineze. Nu era pericolul. Era foarte complicat să-i convingi pe oameni”, a concluzionat Florin Cîţu, joi seară, la TVR1.