Lovitură din partea PSD pentru partenerul de guvernare: Florin Cîțu – ținta atacurilor. S-a acționat în instanță!

Mai mulți avocați și Societatea Civilă au făcut demersuri în instanță împotriva Hotărârilor de Guvern despre care susțin că limitează drepturile omului. Daniel Ghiță este primul parlamentar care acționează în instanță împotriva prelungirii stării de alertă și a impunerii certificatului verde COVID-19 în România.

Deputatul PSD Daniel Ghiță a atacat Hotărârea de Guvern 1183/2021 emisă de Executivul condus de Florin Cîțu, prin care are loc „restrângerea unor drepturi și libertăți cu încălcarea art. 53 din Constituție, atât prin prisma tipului de act normativ (HG, deci act infralegal, iar nu lege), cât și pe latura neproporționalității”, recent, la Curtea de Apel București.

„Măsurile luate de Guvern n-au eficiență… Creează discriminări și limitări ale unor drepturi fundamentale… În loc să pregătească spitalele, au generat nenumăratele decese din spitale… Măsurile de prelungire sine die a stării de alertă au permis o extindere fără limită a puterii guvernamentale”, arată Daniel Ghiță.

„Am asistat la neputința guvernanților, la lipsa lor de acțiune”

Social-democratul a făcut referire în motivările sale și la criza generată în spitalele românești, precum și la incendiile care au izbucnit, de-a lungul timpului, în diferite secții ale instituțiilor medicale pe fondul suprasolicitării sistemului medicale. Daniel Ghiță a acuzat inclusiv lipsa de medicamente și aparatură de specialite. Amintim că astfel de evenimente s-au soldat cu un număr foarte mare de pacienți morți.

„Am asistat la neputința guvernanților, la lipsa lor de acțiune în ceea ce privește gestionarea așa-numitei PANDEMII COVID-19. (…) De peste 8 luni, s-a prelungit starea de alerta fără o justificare legală. Măsurile luate prin multitudinea de hotărâri de Guvern de prelungire a stării de alertă, prin care, contrar normelor naționale și internaționale, au fost restricționate drepturi și libertăți fundamentale ale persoanei, atestă de fapt incapacitatea guvernanților de a gestiona problemele de sănătate publică generate de virusul Covid-19”, a transmis parlamentarul Daniel Ghiță.

Ce acuzații se aduc la adresa Guvernului Florin Cîțu

„Principiul proporționalității este cu atât mai grav încălcat, cu cât vaccinurile lansate pe piață și promovate ca fiind împotriva coronavirusului și-au dovedit din plin ineficiența, în condițiile în care au explodat cazurile de infectări în rândurile persoanelor vaccinate”, a mai susținut Daniel Ghiță.

Parlamentarul social-democrat a mai invocat și lipsa tuturor semnăturiloe de pe actele ce au stat la baza hotărârii de guvern emise de Executivul Cîțu, precum și principiul „nemo auditur propriam turpitudinem allegans” (n.r. „nimeni nu-și poate invoca propria culpa pentru a obține protecția unui drept”).

Principalele paragrafe din motivarea înaintată de deputatul PSD Daniel Ghiță:

„Prin Art. 1 din HG 1183/09.11.2021, sunt enumerate toate hotararile de Guvern ce au fost edictate pentru prelungirea starii de alert. Pe langa faptul ca acest articol nu indeplineste exigentele de tehnica legislativa, asa cum acestea sunt reglementate de Legea 24/2000 (in sensul ca hotararile mentionate nu cuprind datele exacte de adoptare si aplicabilitate), se poate retine de onorata instanta ca starea de alerta s-a tranformat intr-o stare permanenta, care s-a prelungit incepand cu data de 18.05.2020, cand s-a instituit starea de alerta prin HG 394/18 mai 2020, publicata in Monitorul Oficial 410/18.05.2020, fiind continuata prin HG 1183/09.11.2021.

In consecinta, de peste 8 luni s-a prelungit starea de alerta fara o justificare legala. Masurile luate prin multitudinea de hotarari de Guvern de prelungire a starii de alerta, prin care, contrar normelor nationale si internationale, au fost restrictionate drepturi si libertati fundamentale ale persoanei, atesta de fapt incapacitatea guvernantilor de a gestiona problemele de sanatate publica generate de virusul Covid-19.

Un principiu fundamental al dreptului impus de dreptul roman prevede ca: „nemo auditur propriam turpitudinem allegans”. Or, am asistat la neputinta guvernantilor, la lipsa lor de actiune in ceea ce priveste gestionarea asa-numitei pandemii COVID-19.

Persoane de renume atat pe plan mondial, cat si national (si mentionam pe: dr. Robert Malone, inventatorul tehnologiei ARNm, doctorul Streinu-Cercel, medicul Monica Pop, chiar si Fauci si directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus) au declarat ca vaccinurile ce au fost lansate pe piata nu creeaza imunitate; dimpotriva: s-a declarat ca atat persoanele vaccinate, cat si cele nevaccinate pot lua virusul si il pot transmite, ceea ce atesta ca masurile prelungite luate de Guvern cu privire la prelungirea straii de alerta si impartirea in doua fractiuni a populatiei Romaniei – in vaccinati si nevaccinati – nu au eficienta si nu sunt de natura a stopa raspandirea virusului; dimpotriva: creeaza discriminari si limitari ale unor drepturi fundamentale, fara efecte in ceea ce priveste raspandirea virusului.

Fiecare dintre cetatenii acestei tari a asistat la masurile ineficiente luate de Guvernul Romaniei pentru prevenirea si stoparea pandemiei COVID 19, situatie ce are drept consecinta, in virtutea principiului latin precitat, pierderea paratului de a lua masuri de restrictie, intrucat inactiunea paratului si masurile neadecvate au condus la amplificarea situatiei pandemice.

Paratul – in loc sa pregateasca spitalele, cu personal, medicamente, tratamente adecvate – a generat o criza sanitara fara precedent, ce a condus nu numai la nenumaratele decese inregistrate in spitale. Pentru ca daca suntem obiectivi si in mod real ne raportam la situatia din spitale, multe persoane au decedat din cauza lipsei masurilor mentionate, fara sa uitam victimele incendiilor unde oamenii au murit arsi de vii in spitale – situatie ce atesta culpa exclusiva a persoanelor care au gestionat pandemia, respectiv Guvernul.

La data de 11.11.2021, la Sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean Ploiesti, doi pacienti au murit carbonizati, cu trei zile inainte de implinirea unui an de la incendiul care a distrus complet Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt (14.11.2020) si au murit carbonizati 10 pacienti care nu au mai avut nicio sansa de supravietuire. In acea perioada, Guvernul era condus, in calitate de prim-ministru, de LUDOVIC ORBAN, iar Ministrul Sanatatii era condus de dl dr. NELU TATARU.

La 29 ianuarie 2021, la Spitalul MATEI BALS (spitalul numarul 1 in boli infectioase), Pavilionul 5, patru persoane au murit pe loc, dintre care 3 au fost carbonizate. Ministrul Sanatatii desemnat era VLAD VOICULESCU, iar prim ministru FLORIN CITU, care a semnat si HG 1183/08.11.2021.

La 1 noiembrie 2021, 7 pacienti mor intr-un incendiu izbucnit la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de boli infectioase Constanta, alti pacienti au fost transferati, unii dintre acestia murind. Ministru interimar al Sanatatii era CSEKE ATTILA, iar prim-ministru FLORIN CITU.

Fata de aceste situatii (cu mentiunea ca pentru aceste persoane decedate in conditii tragice nimeni nu a raspuns pana in prezent, cazurile putand fi incadrate la infractiunea de ucidere din culpa – art. 192 alin 2 si 3 CP), desigur ca orice incredere in masurile adoptate de parat nu mai pot avea suport legal, moral, etic, intrucat paratul a dovedit ca nu detine expertiza necesara pentru a lua masuri adecvate, impunand vaccinarea prin incalcarea unor drepturi fundamentale, cu toate ca aceeasi decidenti spun ca vaccinarea nu este obligatorie, dar prin restrictiile impuse de fapt asistam la un real santaj – calificat de Codul penal prin art. 207 – pentru a determina cetatenii sa se vaccineze.

In acest context, este evident ca nicio masura luata de Guvern nu este credibila, legala, avand in vedere rezultatul nefast al actiunilor si masurilor luate de Guvern in perioada pandemica.

Faptul ca paratul nu poate emite hotarari de restrangere a unor drepturi, dovedind propria culpa in gestionarea pandemiei, atesta ca principiul enuntat cuprinde o norma clara care nu impune interpretari, cu atat mai mult cu cat s-a dovedit reaua-credinta, incompetenta, pasivitatea etc., iar prezenta hotarare s-a emis de catre un guvern demis, ce are cometente limitate, conform art. 107 alin. 4 din Constitutie.

Anticipam ca paratul se va apara pe considerentul ca cetatenii nu au fost disciplinati, dar s-a dovedit ca acestia s-au conformat regulilor impuse, prin purtarea mastii, distantarea fizica. S-au vaccinat inclusiv cei care au dorit sau celor carora li s-a impus, inclusiv sub amenintarea pierderii locului de munca.

Cetatenii au observat ca, spre deosebire de ei, carora li s-au restrictionat drepturi fundamentale, politicienii de la putere – PNL si USR – au organizat inclusiv Congrese cu mii de participanti pentru alegeri, fara a respecta restrictiile impuse cetatenilor acestei natii si in acest fel in niciun caz nu se mai poate vorbi despre credibilitatea si legalitatea unor masuri precum cele adoptate prin HG 1183/09.11.2021.

De fapt, masurile repetate luate de Guvernul Romaniei, de prelungire sine die a starii de alerta, au permis o extindere neobisnuita, fara limita, a puterii guvernamentale, multi sociologi apreciind ca STATUL va renunta cu greu la aceasta putere, dupa atenuarea pandemiei. (…)

Avand in vedere ca persoana care se vaccineaza semneaza o declaratie prin care trebuie sa-si dea acordul ca nu va actiona in nicun fel in cazul unor reactii adverse, transpare astfel ca vaccinarea in masa, de fapt, apare ca o afacere, atat timp cat producatorii nu garanteaza pentru eficienta si efectele adverse. (…)

Conform HG 1183/09.11.2021, unui nevaccinat, pentru ca nu detine un certificat verde (fara sa existe o reglementare stabilita prin lege cu privire la acest certificat verde), ii este restrictionat accesul in orice institutie publica, nu poate cumpara o carte, un caiet propriilor copii, pentru ca nevaccinatii au acces numai in farmacii si magazine alimentare, nu pot circula dupa ora 21 etc. Restrictiile sunt socante, cu impact psihologic puternic asupra cetatenilor, care au sentimentul ca sunt de fapt imobilizati intr-o uriasa cusca fara gratii, cu implementarea de interdictii care, in mod nelegal si ocult, conduc la obligativitatea vaccinarii.

Sub aspectul interesului, acesta este licit, prezent si actual, avand in vedere ca subsemnatul fac parte din categoria persoanelor nevaccinate si in consecinta nu detin certificatul verde. In acest context, nu se poate pune in discutie problema lipsei de interes – exceptie des uzitata de catre parat. (…)

Analizand HG 1183/2021, se poate retine de onorata instanta ca hotararea are acelasi continut ca si celelelate hotarari nominalizate generic la art. 1 din actul administrativ normativ contestat, unele deja anulate prin hotarari judecatoresti. Si exemplific: HG 580/2021 (prin s. civ. 166/07.06.2021, pronuntata de Curtea de Apel Cluj in dosarul nr. 350/33/2021), HG 636/2021, HG 678/2021, HG730/2021 (prin s. civ. nr. 1465/21.10.2021, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in Dosarul nr. 4764/2/2021).

Hotararea de Guvern 1183/2021 a stabilit masuri de prevenire si control a infectiilor prevazute in:

Anexa 1 – Masuri pentru cresterea capacitatii de raspuns;

Anexa 2 – Masuri pentru asigurarea rezilientei comunitatilor;

Anexa 3 – Masuri pentru diminuarea imapctului tipului de risc.

Prin aceasta hotarare, s-au impus, de catre un guvern demis prin motiune de cenzura, limitari ale drepturilor fundamentele garantate atat de CONSTITUTIA ROMANIEI, cat si de normele internationale, avand in vedere ca s-a creat o reala limitare a drepturilor celor nevaccinati fata de persoanele vaccinate. Asa cum deja am precizat, mari specialisti au certificat faptul ca atat vaccinatii, cat si nevaccinatii se pot infecta cu virsul COVID 19 si pot transmite virusul.

Guvernul a instituit masuri restrictive dure impotriva nevaccinatilor, cu toate ca niciun specialist nu a putut confirma ca vaccinatul este sanatos, iar nevaccinatul este bonav.

NOTA DE FUNDAMENTARE, asa cum este publicata pe site-ul Guvernului, nu apare a fi semnata de persoanele nominalizate in hotarare, dar se preciezeaza ca: „Masurile care si-au dovedit eficienta si eficacitatea la nivel mondial sunt cele non-medicale: portul mastii, masuri igenico-sanitare, igena riguroasa a manilor, igena tusei si stranutului, mentinerea distantei fizice intre indivizi si izolarea persoanelor infectate”.

In susbsidiar, se precizeaza in hotarare ca, in combaterea virusului, un rol il are si vaccinarea, se poate observa ca testarea este voit omisa din enumerarea cazurilor care pot conduce la stoparea sau diminuarea efectelor pandemiei, cand la nivel mondial s-a apreciat ca testarea este una din masurile cele mai eficiente pentru prevenirea si combaterea pandemiei.

Hotararea de Guvern a primit aviz favorabil de la CONSILIUL LEGISLATIV, dar cu mai multe obiectiuni, care nu au fost luate in consideratie de emitent, cu toate ca se referau la aspecte vadite de nelegalitate, inclusiv sub aspectul respectarii normelor de tehnica legislativa stabilite prin Leg. 24/2000 si sub aspectul previzibilitatii si predictibilitatii, cu referire la art. 2 pct. 2 din anexa 1, art. 9 pct. 5 din Anexa 3. Art. 12 alin(4).

S-a constatat ca restrangerile accesului persoanelor in incinta anumitor institutii publice centrale si locale, regii autonome si operatori economici cu capital public reprezinta, in varianta stabilita la art. 4 alin. (2) din Anexa 2, precum si la art. 12 alin. (4) din Anexa nr. 3, o incalcare a drepturilor si libertatilor fundamentale garantate de Constiutie, drepturi ce nu pot fi restranse decat prin lege, conform art. 53 din Legea fundamentala. (…)

Conform normelor constitutionale precitate, restrangerea drepturilor trebuie aplicata nediscriminatoriu. Or, prin aplicarea unor restrictii aberante nevaccinatilor, s-a creat o adevarata prapastie discriminatorie intre vaccinati si nevaccinati.

S-a omis complet de Guvern faptul ca, pe langa cei nevaccinati, care au tot dreptul sa nu se vaccineze, vaccinarea nefiind obligatorie, exista si o mare categorie de persoane care din punct de vedere medical nu au voie sa se vaccineze. Pentru viata si sanatatea acestora retoric ne intrebam cum actioneaza Guvernul, care, fara nicio distinctie, face o campanie absolut nestiintifica, in sensul ca toate persoanele trebuie sa se vaccineze.

Relevant este si faptul ca prin HG 1183/09.11.2021 s-a dispus ca toate hotararile mentionate la art. 1 din HG isi „mentin aplicabilitatea in masura in care dispozitiile acestora nu contravin masurilor stabilite in anexele nr.1-3”. Aceasta mentiune este nelegala, atata timp cat hotararile mentionate au avut un termen de numai 30 de zile de aplicabilitate, prin implinirea termenului hotararile respective si-au incetat efectele, iar alte hotarari au fost deja anulate de instantele judecatoresti.

In anexele la hotarare, se face trimitere la emiterea unor Ordine de catre anumiti ministri (exemple: Art. 6 pct. 5 din ANEXA 3, Art. 8 pct. 2 si 3 din ANEXA 3, Art. 11 pct. 1 din ANEXA 3), fara a fi inserate reglementari clare, concrete (in ce conditii pot fi emise aceste ordine, la ce perioada vor fi adoptate dupa publicarea HG?), ceea ce presupune inaplicabilitatea hotararii de Guvern in cazul inexistentei acestor ordine. Prin urmare, aceste reglementari sunt total lipsite de previzibilitate si predictibilitate.

Conform Dec. CCR NR. 157/2020: „afectarea / restrangerea drepturilor sau libertatilor fundamentale nu se poate realiza decat prin lege, ca act formal al Parlamentului”. In consecinta, un act administrativ cu caracter normativ nu poate restrictiona drepturi fundamentale, neavand aceasta competenta. Masura adoptata incalca inclusiv dispozitiile art. 1 din Consitutie, privind principiul separatiei puterilor in stat, Guvernul neputand legifera, competenta apartinand numai Parlamentului Romaniei.

De asemenea, s-au ignorat total dispozitiile Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 20216, privind protectia datelor persoanalor fizice, prelucrarea datelor cu caracter persoanal, avand in vedere ca, prin actul administrativ cu caracter normativ contestat, solicitarea de catre orice paznic, chelner, personal angajat care asigura accesul in incinta unor spatii publice sau private (in care intra si spatiile comerciale cu produse nealimentare, spatiile din cluburi, restaurante etc.) pot accesa codul QR – actiune interzisa prin Regulament.

Hotararea a carei anulare o solicitam contravine prevederilor din DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI si din CONVENTIA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI, atata timp cat restrictioneaza dreptul la viata privata, dreptul la libera circulatie, dreptul de accces la evenimente culturale si sportive, dreptul la intrunire, dreptul la munca, drepturi fundamentale intangibile.

Guvernul nu a luat in consideratie actele normative internationale ratificate de Romania. Si facem trimitere la DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI (semnata de Romania la 14 decembrie 1955), CONVENTIA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI (adoptata in baza Protocolului de la Vilnius din data de 03.05.2002).

Conform DECLARATIEI UNIVERSALE A DREPTURILOR OMULUI:

„Art. 1 Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi; Art. 2 vizeaza nediscrimnarea persoanelor; Art. 3: Orice fiinta umana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea persoanei sale, Art. 4: Nimeni nu poate fi tinut in sclavie sau servitute; art. 5 Nimeni nu poate fi supus torturi, nici la pedepse sau tratamente inumane sau degradante; art. 7: Toti oamenii sunt egali in fata legii fara nicio deosebire. Toti oamenii au dreptul la protectie egala impotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta Declaratie si impotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare”.

Reglementari similare regasim si in CONVENTIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI, care la art. 5, art. 9 art. 11, art. 5 precizeaza ca nu se pot impune masuri de natura a constitui o ingerinta in ceea ce priveste dreptul la libertate, exceptia vizand numai diversele forme de detentie si numai in cazul savarsirii unei fapte penale.

Prin art. 17 din CONVENTIE, este interzis ABUZUL DE DREPT:

„ARTICOLUL 17 Interzicerea abuzului de drept Nicio dispozitie din prezenta Conventie nu poate fi interpretata ca autorizand unui stat, unui grup sau unui individ, un drept oarecare de a desfasura o activitate sau de a indeplini un act ce urmareste distrugerea drepturilor sau libertatilor recunoscute de prezenta Conventie, sau de a aduce limitari acestor drepturi si libertati, decat cele prevazute de aceasta Conventie”.

Din continutul celor doua acte normative internationale rezulta ca restrictionarea unor drepturi nu poate fi exercitata decat cu respectarea principiului nediscriminarii. Or, prin HG 1183/09.11.2021 s-a creat o bresa discriminatorie intre vaccinati si nevaccinati, cu implementarea asa-numitului CERTIFICAT VERDE, care la randul sau incalca regulile privind protectia datelor personale – fapt ce atesta fara dubiu nelegalitatea hotararii si necesitatea anularii acestei hotarari total ilicite.

Nu trebuie a fi omis nici REGUALAMENTUL UNIUNII EUROPENE 2021/953, direct aplicabil si in dreptul intern, regulament care nu obliga la vaccinare, nu instituie restrictii pentru nevaccinati si are menirea de a facilita circulatia intre statele membre, inclusiv prin testare, exclusa de Guvern prin hotararea atacata.

Potrivit principiului 10 din Regulament, certificatul de vaccinare se implementeaza in urma studiilor stiintifice care ar urma sa demonstreze ca persoanele vaccinate nu raspandesc boala.

Dar avand in vedere ca s-a dovedit atat epidemiologic, cat si stiintific ca persoanele vaccinate pot lua virusul COVID si il pot transmite (in consecinta, nu au imunitate, mai ales ca s-a demonstrat ca in tarile cu larga acoperire privind vaccinarea persoanele s-au reinfectat), este evident ca nu se impune emiterea asa numitului CERTIFICAT VERDE.

In fata Parlamentului Romaniei, deputatul Andi Gabriel Grosaru – reprezentant al minoritatii italiene – a decalarat: „Certificatul verde insituie practica eugenica si copiaza certificatul arian al nazistilor”.

Daca ne intoarcem in istorie, fata de interpelarea facuta de deputatul ANDI GABRIEL GROSARU, reprezentant al minoritatii italiene in Parlament, observam ca, intr-adevar, in aprilie 1933, Certificatul de origine ariana (ARIERNACHWEIS) era solicitat persoanelor angajate in institutiile de stat, inclusiv de la oamenii de stiinta ai universitatilor germane, asociatii profesionale, intreprinderi, dreptul de a ocupa un loc de munca, certificat care a determinat incalcarea discriminatorie a drepturilor non-arienilor, din care faceau parte si evreii, prin privarea drepturilor civile, expulzarea si exterminarea / holocaustul (1941-1945). (…)

Hotararea de Guvern nr. 1183/09.11. 2021 se impune a fi anulata avand in vedere ca, in esenta, orice masuri de restrictionare a drepturilor si libertatilor persoanelor fizice si juridice nu pot fi adoptate decat prin lege, cu respectarea absoluta a principiului egalitatii in fata legii si a principiului nediscriminarii, norme imperative nesocotite flagrant de Guvernul Romaniei”, potrivit Luju.ro.