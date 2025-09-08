Social Florăriile din Capitală, goale în prima zi de școală: Nu am vândut nici 20% din ce avem pe stoc







Cu puțin timp înainte de începerea anului școlar, mulți profesori le-au transmis părinților să nu își trimită copii la școală cu flori. De asemenea, sindicaliștii din Educație și-au exprimat nemulțumirea față de măsurile Guvernului Bolojan și au afirmat că deschiderea școlilor nu reprezintă un motiv de sărbătoare. Astfel, festivitățile din prima zi de școală au fost umbrite de proteste. Mulți părinți au ținut cont de îndemnul profesorilor și nu au cumpărat flori.

În Capitală, florăriile au fost goale în prima parte a zilei, iar comercianții spun că nu au mari așteptări legate de următoarele ore.

„Este groaznic. Nu am vândut nici 20% din ce avem pe stoc. Nu avem speranțe ca până la finalul zilei să vindem mai mult”, ne-a spus administratorul unei florării din Capitală.

Cu aceeași problemă s-au confruntat și comercianții din alte orașe.

„În alți ani vindeam tot până la ora asta”, a spus reprezentantul unei florării din Brașov.

În anii trecuți, florăriile online abia făceau față comenzilor din prima zi de școală, când mulți părinți alegeau această opțiune pentru a evita aglomerația. Din cauza incertitudinilor legate de începutul de an școlar, numărul comenzilor a scăzut considerabil.

„Am primit puține comenzi online, unele dintre ele de la clienții noștri vechi. Diriginta fetiței mele le-a transmis elevilor să nu vină cu flori în prima zi, însă am văzut o singură profesoară cu patru buchete în mână. În anii trecuți era plină curtea școlii de flori. Probabil că se vor duce flori la ședințele cu părinții programate pentru zilele viitoare”, a explicat proprietara unei florării din Drumul Taberei.

Există și părinți care nu au ținut cont de cererile profesorilor.

„Ce legătură au florile cu nemulțumirile lor? Copilul meu intră în clasa a șaptea și am cumpărat buchete pentru toate profesoarele pe care le va avea anul ăsta. E un semn de prețuire pentru munca lor. Ar trebui să le accepte”, ne-a spus mama unui adolescent.

Dascălii se află în fața Guvernului și își strigă nemulțumirile legate de schimbările aduse în sectorul Educației. Aceștia susțin că Guvernul Bolojan ar trebui să anuleze măsurile aplicate recent. La ora 13:30, reprezentanții protestatarilor ar urma să poarte discuții cu președintele Nicușor Dan.