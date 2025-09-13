International

Kim Ju Ae ar putea deveni prima femeie lider al Coreei de Nord

Comentează știrea
Kim Ju Ae ar putea deveni prima femeie lider al Coreei de NordKim Jong-un și Kim Ju Ae. Sursa foto. Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Kim Jong-un își pregătește fiica, Ju Ae, drept posibilă moștenitoare la conducerea Coreei de Nord, au anunțat serviciile de informații sud-coreene, citate de Reuters.

Kim Ju Ae, „moștenitoarea recunoscută” a Coreei de Nord

Agenția Reuters notează că Kim Ju Ae este deja considerată „moștenitoarea recunoscută”, iar aparițiile sale publice sunt parte dintr-o strategie menită să consolideze succesiunea.

Kim Ju Ae a apărut pentru prima dată în 2022, la o lansare de rachete, iar de atunci presa de stat nord-coreeană o numește „copilul mult iubit” și „copilul stimat”. Vizita sa la Beijing reprezintă un pas important în consolidarea imaginii sale publice ca viitoare lideră a Coreei de Nord.

Zvonurile din presa internațională

Experții spun că adolescenta este privită de mulți ani ca posibilă succesoare, iar unele speculații susțin că ar avea un frate mai mare, crescut în secret, dar deja înlăturat din structurile de putere.

Moșteanu: Rețelele sociale din România, „otrăvite” de oamenii care îi fac propagandă lui Putin
Moșteanu: Rețelele sociale din România, „otrăvite” de oamenii care îi fac propagandă lui Putin
Ultima flacără a colosului lui Ceaușescu. Uzina care a hrănit o țară întreagă se oprește
Ultima flacără a colosului lui Ceaușescu. Uzina care a hrănit o țară întreagă se oprește

Autoritățile de la Seul au precizat însă că aceste zvonuri nu sunt credibile, întrucât informațiile ar fi fost confirmate prin rețelele internaționale de informații.

„În special în cazul studiilor peste hotare, agenţia (n.r. de informaţii) a precizat că, indiferent cât de mult se încearcă ascunderea unui astfel de fapt, acesta iese inevitabil la iveală”, a spus deputatul Lee Seong-kweun.

Kim Jong-un și Kim Ju Ae 

Kim Jong-un și Kim Ju Ae. Sursa foto. Captură video X

Fiica lui Kim Jong-un ar putea fi prima femeie care va conduce Coreea de Nord

Dacă va prelua conducerea după tatăl său, Kim Ju Ae ar fi prima femeie care va conduce Coreea de Nord de la înființarea statului, în 1948. Analistul sud-coreean Lee Seong-kweun a spus că participarea fiicei lui Kim Jong-un la evenimente majore este un element esențial al narațiunii succesiunii.

Înainte de evenimentul din 2022, fosta vedetă NBA Dennis Rodman a fost singura persoană care a dezvăluit că liderul nord-coreean are o fiică. În timpul unei vizite la Phenian, în 2013, Kim Jong-un i-a prezentat lui Rodman soția și copilul, spunând: „Aceasta este fiica mea”.

De atunci, Ju Ae a trecut treptat din umbră în prim-planul atenției internaționale și este acum privită ca viitoarea conducătoare a unuia dintre cele mai izolate state din lume, notează Reuters.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:21 - Chiriile lângă ASE au crescut cu 25% în ultimii doi ani. Cât costă în prezent
14:12 - Moșteanu: Breșele legislative au permis unor români să lupte ca mercenari în Congo
14:12 - Kim Ju Ae ar putea deveni prima femeie lider al Coreei de Nord
13:54 - Gică Hagi se întoarce pe teren: Am acceptat pentru că sunt liber
13:47 - Chișinăul găzduiește ediția aniversară a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”
13:38 - Sorin Grindeanu: PSD nu va accepta ridicarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale