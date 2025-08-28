Politica EXCLUSIV. USR, încă o sinecură ! Șeful salubrizării din Timișoara, useristul Ionuț Denis Inași încasează 35.000 lei/lună







USR este protagonistul unei noi dezvăluiri dureroase cu sinecuri de partid. Consilierul local Roxana Iliescu a publicat ieri pe Facebook dovada că șeful salubrizării din Timișoara încasează un salariu baban. Plus o indemnizație de CA. Fiind membru USR nu putea să facă deâct într-un oraș condus de USR. Timișoara lui Dominic Fritz.

În timp ce primarul Timișoarei Dominic Fritz vorbește despre „noutăți” la SaluT (compania de curățenie a orașului), apar date despre remunerarea conducerii. O nouă rușine pentru cei care pretind că nu admit privilegii de partid.

Potrivit unui Contract individual de muncă nr. 1/20.02.2025 – document invocat de surse locale și care, spun acestea, nu e încă publicat pe site-ul societății – directorul executiv Ionuț Denis Inași are un salariu brut de 35.000 lei/lună. Același Inași este membru în Consiliul de Administrație, pentru care primește 2.500 lei/lună.

SaluT este denumirea comercială a Salubrizare Timișoara – compania municipală a Primăriei Timișoara care se ocupă de curățenia stradală (măturat manual și mecanizat, spălat/stropit carosabil, golit coșuri stradale etc.) și de deszăpezire în spațiile publice ale orașului. A început efectiv activitatea în martie 2025, după expirarea contractului cu vechiul operator, preluând salubrizarea stradală în regim public.

Date biografice comunicate redacției: Ionuț Denis Inași are 33 de ani. Este absolvent Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor de la Universitatea de Vest din Timișoara (2016), master (2016–2018). A lucrat ca broker de asigurări (2017–2020) la Piraeus Asigurări și Generali. Politica a marcat-o ca viceprimar la Lenauheim (2020–2024); în prezent consilier local ADU la Lenauheim. ADU este Alianța Dreaptă Unită, adică USR și prietenii, după cum scrie Roxana Iliescu pe Facebook.

Pentru membrii Consiliului de Administrație, OUG 109/2011, art. 28 alin. (3) cere studii superioare și cel puțin 7 ani de experiență în științe inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul întreprinderii publice. Evaluarea îndeplinirii acestui criteriu în cazul lui I.D. Inași rămâne de clarificat de către autoritatea tutelară și societate. Noi nu am reușit să ne lămurim. De fapt, am înțeles că nu are această experiență. Dar nimic nu pare să-i dea dreptate...