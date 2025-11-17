Enrico Letta, primit la Palatul Cotroceni de Nicușor Dan. Agenda discuțiilor

Președintele Nicușor Dan a anunțat că l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni pe Enrico Letta, fost premier al Italiei și autor al raportului „Much More than a Market”. „L-am primit astăzi la Palatul Cotroceni pe Enrico Letta, fost premier al Italiei şi autor al raportului „Much More than a Market”, dedicat viitorului Pieţei Unice Europene”, a scris acesta, într-o postare pe platforma Facebook.

„Am avut o discuţie substanţială despre aplicarea recomandărilor raportului în România şi despre cum ne putem alinia strategic la dezvoltarea Pieţei Unice”, a mai scris Nicușor Dan.

Nicușor Dan a declarat că România se află, în prezent, în proces de convergență și, de asemenea, se confruntă cu decalaje regionale, dar și cu provocări în infrastructură, guvernanță și capacitate administrativă, aspecte care afectează mediul de afaceri și investițiile.

„Am abordat cu domnul Letta şi oportunităţile de dezvoltare în special în domeniile financiar, telecom şi energie, dar am discutat şi despre viitorul industriei europene. Un obiectiv central este ca România să participe activ la consolidarea economică europeană şi, în acelaşi timp, să îşi dezvolte propriile firme competitive”, a mai afirmat președintele.

Nicuşor Dan a declarat că a mai discutat cu Enrico Letta despre nevoia de a avea mai mulţi campioni europeni care să facă faţă competiţiei din SUA şi China.

„Am discutat cu domnul Letta despre nevoia de a avea mai mulți campioni europeni care să poată face față competiției din SUA și China astfel încât să ne asigurăm că în Europa și în România vom avea în continuare slujbe cât mai bine plătite în industriile viitorului”, a mai scris președintele, în postare.