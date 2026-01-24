Elon Musk se întoarce în politică. Milioane de dolari, strategii secrete și miza alegerilor din 2026

Elon Musk, cel mai bogat om din lume și una dintre cele mai influente figuri din mediul de afaceri global, semnalează o reluare a implicării directe în politica Statelor Unite, în contextul pregătirilor pentru alegerile legislative din 2026.

După ce, în urmă cu câteva luni, sugerase că intenționează să se retragă din activitatea politică pentru a se concentra asupra companiilor pe care le conduce, Musk a început din nou să aloce sume importante pentru susținerea Partidului Republican și să reactiveze structurile politice utilizate în ciclurile electorale anterioare.

Evoluțiile recente indică, totodată, o normalizare a relațiilor sale cu președintele Donald Trump, după o perioadă marcată de tensiuni publice.

Potrivit unor persoane familiarizate cu planurile sale, Elon Musk a donat deja 10 milioane de dolari în cursul acestui an pentru susținerea unui candidat republican la Senat.

Donația marchează una dintre cele mai consistente contribuții individuale din actualul ciclu electoral și vine într-un moment în care Musk își reevaluează rolul în peisajul politic american.

În paralel, echipa politică a lui Musk a reluat contactele cu furnizori de servicii specializate în campanii electorale, în special în domeniul comunicării digitale și al mesajelor text.

Discuțiile vizează o eventuală implicare în alegerile de la jumătatea mandatului și sunt coordonate de Chris Young, principalul strateg politic al lui Musk.

Acesta a purtat întâlniri cu firme de consultanță, echipe de campanie și potențiali parteneri, în vederea conturării unei strategii pentru 2026.

Planurile nu sunt încă finalizate, iar amploarea implicării rămâne deschisă. Persoane care au discutat recent cu Musk și consilierii săi afirmă că acesta ia în calcul mai multe variante de finanțare, inclusiv utilizarea America PAC, comitetul de acțiune politică fondat pentru a sprijini campania prezidențială din 2024, sau direcționarea fondurilor către alte comitete și curse electorale punctuale.

America PAC a fost folosit anterior pentru activități precum înregistrarea alegătorilor, promovarea votului anticipat și încurajarea utilizării votului prin corespondență în statele considerate decisive.

Pentru alegerile legislative din 2026, accentul ar urma să fie pus pe mobilizarea unui segment specific de electorat: alegători care s-au prezentat la urne exclusiv în cadrul alegerilor prezidențiale și care nu participă, în mod obișnuit, la scrutinurile de tip midterm sau la alegerile pentru funcții locale.

Potrivit unor surse apropiate procesului de planificare, obiectivul este transformarea acestui electorat într-o bază constantă de vot pentru candidații republicani, atât la nivel federal, cât și la nivel local.

Implicarea lui Elon Musk în politica americană nu este un fenomen recent. După obținerea cetățeniei americane în 2002, Musk a început să participe, într-o formă limitată, la viața politică prin donații și contacte instituționale.

În primele etape, contribuțiile sale au fost relativ modeste și au vizat atât candidați republicani, cât și democrați, reflectând o abordare pragmatică, centrată pe teme economice și de inovare.

În ciclurile electorale din anii 2000 și începutul anilor 2010, Musk a sprijinit financiar candidați din ambele partide, inclusiv campanii prezidențiale și inițiative legislative.

În 2016, acesta a contribuit la campania democrată pentru alegerile prezidențiale, iar în 2020 și-a exprimat public sprijinul pentru Joe Biden, într-un context marcat de dezbateri privind politicile industriale și de mediu.

Schimbarea vizibilă a orientării sale politice a devenit evidentă după 2022, când Musk a început să se poziționeze tot mai clar în zona conservatoare și să sprijine activ candidați republicani.

Această tranziție a culminat în ciclul electoral din 2024, când Musk a devenit cel mai mare donator politic cunoscut din Statele Unite, contribuind cu aproximativ 300 de milioane de dolari pentru susținerea lui Donald Trump și a Partidului Republican.

Relația dintre Musk și Trump a cunoscut fluctuații semnificative. După o perioadă de colaborare și susținere reciprocă, cei doi au avut o ruptură publică în luna mai a anului trecut, în contextul implicării lui Musk într-o structură guvernamentală cunoscută sub denumirea de Department of Government Efficiency.

Ulterior, Musk și directorii Tesla au transmis investitorilor că acesta se va concentra prioritar asupra activităților de afaceri, iar acționarii au aprobat un pachet salarial substanțial.

În același timp, una dintre celelalte companii ale sale, SpaceX, a început pregătirile pentru o posibilă listare publică, ceea ce a accentuat mesajul unei retrageri temporare din politică.

Cu toate acestea, în ultimele luni, semnalele publice indică o apropiere între Musk și Trump. Cei doi au fost văzuți împreună la evenimente publice, iar Musk a publicat pe platforma sa de socializare imagini care sugerează reluarea dialogului la nivel personal și politic.

Lideri importanți ai Partidului Republican l-au încurajat pe Musk să se implice din nou în susținerea formațiunii înaintea alegerilor din 2026.

Printre aceștia se numără vicepreședintele JD Vance, care a menținut relații apropiate cu Musk și a susținut ideea implicării acestuia în apărarea majorităților republicane din Congres.

Potrivit unor persoane cu cunoștință despre discuții, Vance și alți lideri republicani consideră că sprijinul financiar și logistic al lui Musk ar putea avea un rol semnificativ într-un ciclu electoral perceput ca fiind dificil.

Un exemplu concret al implicării recente este donația de 10 milioane de dolari destinată sprijinirii eforturilor pentru ocuparea locului lăsat vacant de senatorul Mitch McConnell, în statul Kentucky.

Fondurile au fost direcționate către un super PAC care îl susține pe omul de afaceri Nate Morris, candidat cu legături politice atât cu JD Vance, cât și cu cercuri influente din Partidul Republican.

Donația nu apare încă în evidențele publice ale Comisiei Electorale Federale, însă este considerată una dintre cele mai mari contribuții individuale pentru acest scrutin.

Potrivit înregistrărilor Comisiei Electorale Federale, Elon Musk a realizat contribuții politice în valoare de aproximativ 42 de milioane de dolari din iunie 2025 până în prezent.

Din această sumă, 27 de milioane de dolari au fost direcționați către America PAC, 10 milioane către comitete care sprijină candidați republicani pentru Camera Reprezentanților și Senat, iar 5 milioane către un PAC pro-Trump.

Această sumă nu include donația recentă pentru cursa din Kentucky, care urmează să fie reflectată în rapoartele viitoare.

Strategi politici din ambele tabere atrag atenția că alegerile legislative din 2026 ar putea fi dificile pentru republicani. Istoric, partidul aflat la putere pierde frecvent locuri în Congres în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului.

De la Al Doilea Război Mondial, doar două administrații au reușit să obțină câștiguri în Camera Reprezentanților în astfel de alegeri.

Într-un interviu recent, Donald Trump a recunoscut incertitudinea legată de menținerea controlului asupra Camerei Reprezentanților, declarând: „Vom vedea ce se va întâmpla. Ar trebui să câștigăm. Dar, știți, statistic vorbind, este foarte greu să câștigi.”