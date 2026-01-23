International

SUA, reţea extinsă de robotaxiuri Tesla până la finalul anului. Promisiunile lui Elon Musk

SUA, reţea extinsă de robotaxiuri Tesla până la finalul anului. Promisiunile lui Elon Musk
Elon Musk a anunțat joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Tesla plănuiește să lanseze până la sfârșitul acestui an o rețea extinsă de robotaxiuri fără șofer în Statele Unite, marcând un pas important în dezvoltarea tehnologiei autonome a companiei, potrivit CNBC.

Tesla promite extinderea robotaxiurilor fără șofer în SUA până la finalul anului

Elon Musk a declarat că Tesla a lansat serviciul de robotaxiuri în câteva oraşe şi că acesta va fi „foarte, foarte extins” până la sfârşitul anului în Statele Unite. Afirmaţia survine după ani de întârzieri în privinţa vehiculelor complet autonome.

Primele robotaxiuri au început să circule în Austin din iunie, cu supraveghetori umani la bord. Ulterior, compania a lansat un serviciu de ride-share în San Francisco, tot cu şoferi umani, şi nu deţine autorizaţiile necesare pentru vehicule complet autonome pe drumurile publice.

Creșterea competiției în domeniul vehiculelor autonome

Elon Musk estimase încă din 2019 că va lansa robotaxiuri până în 2020, predicţie care nu s-a materializat. Între timp, Waymo, susţinută de Alphabet, operează în cinci state şi a lansat joi serviciu în Miami, iar Zoox, parte a Amazon, a intrat în segmentul vehiculelor autonome în 2025.

Tesla

Tesla / sursa foto: dreamstime.com

Ace a fost prima participare a lui Musk la Forumul Economic Mondial de la Davos după mai mulţi ani. Anterior, acesta criticase forumul, pe care îl descrisese drept „boring af”.

Elon Musk a vorbit despre roboții umanoizi și inteligența artificială

În discuţia cu directorul BlackRock, Larry Fink, Elon Musk a afirmat că roboţii umanoizi Optimus vor fi disponibili pentru public până la finalul anului 2027. Acesta a subliniat angajamentul Tesla în dezvoltarea tehnologiilor avansate, menţionând planurile pentru extinderea robotaxiurilor şi alte inovaţii în zona autonomă.

Musk a reiterat şi viziunea sa privind evoluţia rapidă a inteligenţei artificiale. „La ritmul actual, cred că vom avea AI mai inteligentă decât orice om până la finalul acestui an, cel târziu anul viitor”, a spus el, evidenţiind progresul accelerat în domeniu.

