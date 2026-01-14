Justitie

Dosarul fraților Mocanu, pe masa instanței supreme. Dani Mocanu cere anularea condamnării definitive

Dani Mocanu. Sursă foto: Facebook
Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Mocanu, condamnați definitiv la închisoare pentru tentativă de omor, au sesizat iÎnalta Curte de Casație și Justiție cu o cerere de recurs, în încercarea de a obține anularea pedepselor. Demersul a fost făcut în timp ce cei doi se află în Italia, unde sunt plasați în arest la domiciliu, pe fondul procedurii de extrădare solicitate de autoritățile române.

Dani Mocanu, cerere de recurs în casație înregistrată la ÎCCJ

Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele său, Ionuț „Nando” Mocanu, au depus o cerere de recurs în casație la Înalta Curte de Casație și Justiție, înregistrată la data de 13 ianuarie 2026, în dosarul nr. 5712/109/2022. Prin această cale extraordinară de atac, cei doi încearcă să scape de condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor.

Potrivit informațiilor transmise de Înalta Curte de Casație și Justiție, cauza se află în prezent în procedura de filtru. Aceasta reprezintă o etapă preliminară în care un complet specializat verifică dacă recursul îndeplinește condițiile legale de admisibilitate în principiu. Primul termen de judecată urmează să fie stabilit ulterior.

Ce presupune recursul în casație

Recursul în casație este o cale extraordinară de atac care vizează exclusiv legalitatea hotărârii pronunțate, nu rejudecarea fondului cauzei. Practic, instanța supremă verifică dacă decizia instanței anterioare a fost luată cu respectarea legii, fără a reanaliza faptele sau probele. Această procedură poate duce la desființarea unei hotărâri doar pentru motive strict prevăzute de lege, precum aplicarea greșită a normelor legale sau încălcarea competenței instanței.

Prinși în Italia după ce s-au sustras executării pedepsei

Frații Mocanu au fost prinși în data de 10 noiembrie 2025, în provincia italiană Napoli, de polițiști ai chesturilor din Brescia și Napoli. Aceștia se sustrăgeau executării pedepselor cu închisoarea, după ce nu au fost găsiți la domiciliile lor din Ștefănești, județul Argeș, unde erau căutați în baza mandatelor de executare emise la 6 noiembrie 2025.

Ulterior prinderii, autoritățile române au emis mandate europene de arestare pe numele celor doi și au solicitat extrădarea acestora din Italia.

Curtea de Apel din Napoli a confirmat arestarea fraților Daniel Mocanu și Ionuț Mocanu și a dispus plasarea acestora în arest la domiciliu, în provincia Napoli. Măsura este executată la locuința tatălui lor, din localitatea Casola, situată în apropierea orașului Napoli.

Cererea de extrădare, amânată de justiția italiană pentru 20 ianuarie

Instanța italiană a amânat pronunțarea asupra cererii de extrădare și a stabilit un nou termen în procedură pentru data de 20 ianuarie 2026, după ce a aprobat solicitarea apărării privind obținerea unor informații suplimentare din partea autorităților române. Frații Mocanu se află în arest la domiciliu din 13 noiembrie 2025.

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de detenție, iar fratele său a primit o pedeapsă de șapte ani de închisoare. Condamnările au fost pronunțate după un incident petrecut în 2022, într-o stație de carburanți, unde cei doi au agresat cu o rangă un bărbat. În același dosar, frații Mocanu au fost acuzați și de loviri sau alte violențe, precum și de tulburarea ordinii și liniștii publice.

