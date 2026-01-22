Dosar de acte de identitate false descoperite în Botoșani. Zeci de percheziții, coordonate de Parchetul ICCJ

Polițiștii de frontieră au efectuat joi 73 de percheziții domiciliare în județul Botoșani, într-un dosar ce vizează obținerea frauduloasă de documente de identitate românești pentru cetățeni din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă, a anunțat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În paralel cu descinderile, anchetatorii verifică 104 adrese la care figurează cu domiciliul persoane provenite din cele trei state, existând suspiciuni că aceste locații ar fi fost folosite fictiv în procedurile de obținere a actelor de identitate

Operațiunea este coordonată de structuri specializate ale Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, care acționează prin serviciile de prevenire și combatere a migrației ilegale, în cooperare cu inspectoratele teritoriale Poliția de Frontieră Iași și Poliția de Frontieră Sighetu Marmației. Perchezițiile sunt desfășurate la domiciliile unor persoane fizice din județul Botoșani, vizate în cadrul anchetei aflate în desfășurare.

”În cursul zilei de azi, 22 ianuarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, poliţiştii de frontieră ai Direcţiei de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi ai Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Iaşi şi Sighetu Marmaţiei, au pus în executare 73 de mandate de percheziţie domiciliară la locuinţele unor persoane fizice din judeţul Botoşani”, transmite Parchetul.

În cadrul aceluiași dosar, anchetatorii au desfășurat, la 20 noiembrie 2024, o amplă operațiune, punând în aplicare 90 de mandate de percheziție atât la sedii ale unor instituții publice, cât și la domiciliile unor persoane fizice din județul Botoșani, județul Suceava și din București. Ca urmare a probelor strânse în anchetă, procurorii au decis continuarea urmăririi penale față de 94 de suspecți.

Potrivit documentelor judiciare, persoanele vizate sunt cercetate pentru o gamă largă de infracțiuni, printre care luare de mită și fals informatic, fapte atribuite unor funcționari publici din județul Botoșani. De asemenea, ancheta vizează și infracțiuni precum dare de mită, trafic și cumpărare de influență, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Procurorii susțin că schema utilizată de rețea presupunea stabilirea în mod fictiv a domiciliului pentru cetățeni proveniți din spațiul ex-sovietic, prin intermediul unor contracte de închiriere false sau falsificate. Aceste documente ar fi fost folosite ulterior pentru obținerea unor acte de identitate românești care nu reflectau situația reală, facilitând astfel accesul ilegal la documente oficiale.

”La adresele care fac obiectul mandatelor de percheziţie au fost stabilite în mod fictiv domiciliile unor cetăţeni din spaţiul ex-sovietic prin intermediul unor contracte de închiriere false/falsificate. Aceste contracte au fost întocmite cu sprijinul unor intermediari, persoane fizice, fiind încheiate în mod aparent între aceştia şi o persoană juridică cu sediul social în judeţul Botoşani, permiţându-le, astfel, reprezentanţilor societăţii să ia în spaţiu în nume propriu diverşi cetăţeni fără consimţământul proprietarilor”, precizează Parchetul.

Potrivit anchetatorilor, pentru obținerea cărților de identitate românești, unii beneficiari ar fi recurs și la folosirea unor certificate de cetățenie false sau falsificate, documente despre care există suspiciuni că ar fi fost prezentate ca fiind emise de consulate ale România din diverse state. Aceste înscrisuri ar fi fost utilizate pentru a crea aparența îndeplinirii condițiilor legale de dobândire a actelor de identitate, în cadrul unui mecanism fraudulos aflat acum în atenția procurorilor.