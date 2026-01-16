Donald Trump se confruntă cu o problemă internă uriașă. Planul pentru sistemul de sănătate ține SUA pe jar

Donald Trump, președintele SUA, a anunțat un plan ce privește sistemul de sănătate și care vizează reducerea costurilor asistenței medicale. Este vorba despre o problemă extrem de importantă, un subiect foarte sensibil pentru liderul de la Casa Albă, conform AFP.

„Planul nostru vă pune pe dumneavoastră pe primul loc şi vă pune mai mulţi bani în buzunare”, a anunțat Donald Trump într-un discurs video postat pe X.

În aceste condiții, președintele va trebui să obţină aprobarea Congresului, acolo unde partidul său deţine o majoritate firavă, iar opoziţia democrată va pune contre proiectului.

Donald Trump a afirmat că planul său înseamnă reducerea preţurile medicamentelor, care sunt la un nivel extrem de ridicat în Statele Unite, în comparaţie cu cele existente în alte ţări dezvoltate.

„Preşedintele, ostil, ca mulţi republicani, însăşi ideii unui sistem public de asigurări de sănătate, vrea, de asemenea, să redirecţioneze fondurile care subvenţionează în prezent firmele de asigurări private şi să le plătească direct gospodăriilor, afirmând că acest sistem va fi în cele din urmă mai avantajos.

Costul asistenţei medicale este o problemă majoră în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului din toamnă, care vor reînnoi o treime din locurile din Senat şi toate locurile din Camera Reprezentanţilor.

Conform unui sondaj AP/Norc, un procent de 52% dintre americani sunt de părere că politicile lui Donald Trump au avut un impact negativ asupra cheltuielilor lor pentru sănătate până în prezent.

Alegerile locale recente au arătat, de asemenea, că costul vieţii în general şi costul asistenţei medicale în special sunt subiecte cheie pentru candidaţii democraţi”, menționează sursa citată.

Anunțul lui Trump a venit într-un context în care democraţii şi republicanii sunt deja în conflict cu privire la subvenţiile pentru Obamacare. Este vorba despre programul public de asigurări de sănătate adoptat în timpul mandatului preşedintelui democrat cu acelaşi nume, destinat în principal familiilor cu venituri mici.

De când aceste subvenţii au expirat în ultima zi a anului trecut, milioane de americani s-au trezit că nu mai pot să facă față costurilor la asigurările de sănătate, care au crescu exagerat

Conform datelor federale, aproape 1,5 milioane dintre ei au decis să nu îşi reînnoiască acoperirea Obamacare pentru 2026, lăsându-i pe unii fără asigurare.