Donald Trump face demersuri pentru a păstra în grila TV meciul dintre militari

Donald Trump a semnat recent un decret care urmărește păstrarea unui interval TV dedicat exclusiv confruntării Army–Navy, partidă disputată între echipele academiilor militare – United States Military Academy și United States Naval Academy, potrivit Reuters. Demersul vine în contextul în care există riscul ca alte meciuri importante din fotbalul universitar să fie programate simultan, ceea ce ar putea diminua impactul acestui eveniment tradițional.

Administrația americană susține că o astfel de suprapunere ar afecta importanța meciului, iar în documentul precizează că: „Astfel de conflicte de program slăbesc atenția națională asupra academiilor militare și diminuează un eveniment cu rol important pentru moralul instituțiilor de apărare”.

În același document este menționat și faptul că „politica Statelor Unite este ca niciun meci de fotbal universitar, în special din playoff sau alte competiții post-sezon, să nu fie difuzat în același timp cu meciul Army–Navy”.

Discuțiile legate de modificarea formatului College Football Playoff, turneul final al fotbalului universitar american, aduc în prim-plan o potențială dificultate pentru organizatori și pentru grilele de televiziune.

Extinderea competiției ar presupune includerea unui număr mai mare de echipe, ceea ce ar duce implicit la creșterea numărului de meciuri programate spre finalul sezonului. În acest context, există riscul ca unele partide să fie stabilite în același weekend cu Army–Navy Game.

O astfel de situație ar împărți atenția publicului și audiența TV între mai multe confruntări, reducând vizibilitatea unuia dintre cele mai importante evenimente din calendarul sportiv universitar, lucru pe care Donald Trump încearcă să îl evite prin această intervenție.

Contextul este influențat și de existența unei legislații specifice în Statele Unite. Sports Broadcasting Act of 1961 limitează posibilitatea Ligii Naționale de Fotbal American (NFL) de a programa meciuri în anumite zile de sâmbătă, pentru a nu intra în competiție directă cu fotbalul universitar și liceal.

Ca urmare, al doilea weekend din luna decembrie, atunci când se desfășoară tradițional meciul Army–Navy, rămâne unul dintre puținele intervale disponibile și extrem de valoroase pentru transmisiunile sportive universitare.

Această particularitate face ca presiunea asupra programării meciurilor să fie și mai mare, în condițiile în care interesul pentru drepturile TV și audiență este ridicat.

Ordinul executiv solicită implicarea Comisiei Federale pentru Comunicații, instituția care reglementează domeniul telecomunicațiilor și al audiovizualului în SUA, în vederea colaborării cu NCAA și cu partenerii media.

Scopul este găsirea unei soluții prin care exclusivitatea meciului Army–Navy să fie protejată în grila TV, fără suprapuneri cu alte partide majore.

Cu toate acestea, aplicarea concretă a măsurii rămâne incertă. Ordinul emis de președintele SUA vizează în principal instituțiile federale și nu are autoritate directă asupra organizatorilor competițiilor sportive sau asupra deciziilor editoriale ale televiziunilor.

În acest context, rămâne de văzut în ce măsură intervenția administrației va reuși să influențeze programarea efectivă a meciurilor și să mențină statutul privilegiat al uneia dintre cele mai vechi și simbolice rivalități din sportul american.