Dominic Fritz, convins că Nicușor Dan va promulga bugetul: Preşedintele nu este un şantajist

Dominic Fritz a declarat că este convins că legea bugetului de stat va fi promulgată de președintele Nicușor Dan, respingând scenariile privind un eventual blocaj la nivelul șefului statului. Liderul USR a transmis că nu vede motive pentru o criză instituțională și a minimalizat, în același timp, eventualele amenințări venite din partea PSD.

Primarul Timișoarei susține ca legea bugetului să reflecte rezultatul referendumului inițiat de Nicușor Dan și votat de bucureșteni. Întrebat, într-un interviu pentru Antena 3, dacă există un plan alternativ în cazul în care șeful statului ar refuza promulgarea bugetului, Dominic Fritz a afirmat că nu ia în calcul o astfel de variantă.

„Preşedintele nu este un şantajist, iar noi din partea coaliţiei sper că nu suntem nebuni. Şi asta înseamnă că recunoaştem şi susţinem intenţia preşedintelui de a implementa referendumul de la Bucureşti. Este absolut halucinant că avem sectoare care au sute de milioane de lei cu care nu ştiu ce să facă, în timp ce primăria Capitalei este secată de bani”, a argumentat Dominic Fritz.

Dominic Fritz a explicat că inițiativa legislativă depusă de Cătălin Drulă pentru organizarea referendumului are susținerea deplină a formațiunii, pe care o consideră un pas firesc în direcția asumării politice a proiectului. El a arătat că demersul nu este unul simbolic, ci urmărește transpunerea concretă în Parlament a unei intenții clare, menite să ofere cadrul legal necesar consultării populare.

Totodată, liderul USR a transmis că are încredere că președintele va trata subiectul cu seriozitate și va evidenția importanța sa în spațiul public, însă fără a recurge la abordări radicale sau la presiuni exagerate. În viziunea sa, tema trebuie gestionată instituțional și echilibrat, fără a fi transformată într-un instrument de confruntare sau într-un joc politic construit pe scenarii extreme.

În ceea ce privește posibilitatea ca PSD să nu voteze legea bugetului în Parlament dacă aceasta nu ar include toate propunerile social-democraților, liderul USR a refuzat să dezvolte scenariul.

„Eu nu-mi pierd somnul pe ameninţările PSD-ului, e responsabilitatea lor”.

Declarațiile vin într-un context politic tensionat, în care adoptarea și promulgarea bugetului sunt urmărite atent de partidele din coaliție și din opoziție, iar referendumul privind finanțarea Capitalei rămâne un punct central al dezbaterii.