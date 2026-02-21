Politica

Dominic Fritz, convins că Nicușor Dan va promulga bugetul: Preşedintele nu este un şantajist

Comentează știrea
Dominic Fritz, convins că Nicușor Dan va promulga bugetul: Preşedintele nu este un şantajistNicușor Dan și Dominic Fritz. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Dominic Fritz a declarat că este convins că legea bugetului de stat va fi promulgată de președintele Nicușor Dan, respingând scenariile privind un eventual blocaj la nivelul șefului statului. Liderul USR a transmis că nu vede motive pentru o criză instituțională și a minimalizat, în același timp, eventualele amenințări venite din partea PSD.

Dominic Fritz, convins că Nicușor Dan va promulga bugetul

Primarul Timișoarei susține ca legea bugetului să reflecte rezultatul referendumului inițiat de Nicușor Dan și votat de bucureșteni. Întrebat, într-un interviu pentru Antena 3, dacă există un plan alternativ în cazul în care șeful statului ar refuza promulgarea bugetului, Dominic Fritz a afirmat că nu ia în calcul o astfel de variantă.

„Preşedintele nu este un şantajist, iar noi din partea coaliţiei sper că nu suntem nebuni. Şi asta înseamnă că recunoaştem şi susţinem intenţia preşedintelui de a implementa referendumul de la Bucureşti. Este absolut halucinant că avem sectoare care au sute de milioane de lei cu care nu ştiu ce să facă, în timp ce primăria Capitalei este secată de bani”, a argumentat Dominic Fritz.

Dominic Fritz și Nicușor Dan

Nicușor Dan și Dominic Fritz. Sursă foto: Facebook

Dominic Fritz, despre referendum: Susţinem 100% această intenţie

Dominic Fritz a explicat că inițiativa legislativă depusă de Cătălin Drulă pentru organizarea referendumului are susținerea deplină a formațiunii, pe care o consideră un pas firesc în direcția asumării politice a proiectului. El a arătat că demersul nu este unul simbolic, ci urmărește transpunerea concretă în Parlament a unei intenții clare, menite să ofere cadrul legal necesar consultării populare.

ANM a anunțat ninsori puternice în următoarele ore. Trafic îngreunat în mai multe județe
ANM a anunțat ninsori puternice în următoarele ore. Trafic îngreunat în mai multe județe
Semne că centrala termică îți poate crește factura. Ce trebuie verificat
Semne că centrala termică îți poate crește factura. Ce trebuie verificat

Totodată, liderul USR a transmis că are încredere că președintele va trata subiectul cu seriozitate și va evidenția importanța sa în spațiul public, însă fără a recurge la abordări radicale sau la presiuni exagerate. În viziunea sa, tema trebuie gestionată instituțional și echilibrat, fără a fi transformată într-un instrument de confruntare sau într-un joc politic construit pe scenarii extreme.

Replica la ipoteza unui refuz din partea PSD

În ceea ce privește posibilitatea ca PSD să nu voteze legea bugetului în Parlament dacă aceasta nu ar include toate propunerile social-democraților, liderul USR a refuzat să dezvolte scenariul.

„Eu nu-mi pierd somnul pe ameninţările PSD-ului, e responsabilitatea lor”.

Declarațiile vin într-un context politic tensionat, în care adoptarea și promulgarea bugetului sunt urmărite atent de partidele din coaliție și din opoziție, iar referendumul privind finanțarea Capitalei rămâne un punct central al dezbaterii.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:30 - Redenumirea partidului care a schimbat politica României
23:20 - Willie Colon, legenda muzicii salsa, a murit la 75 de ani
23:12 - Iranul declară forțele navale și aeriene ale statelor UE drept „organizații teroriste”
23:00 - Ilegalista basarabeancă, decedată în închisoare pe fondul grevei foamei
22:52 - Dominic Fritz, convins că Nicușor Dan va promulga bugetul: Preşedintele nu este un şantajist
22:44 - Rapid a învins Dinamo în derby-ul Capitalei, scor 2-1. Giuleștenii au rămas în lupta pentru titlu

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale