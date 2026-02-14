Bugetul Bucureștiului, negociat în culise. Ce au discutat Daniel Băluță și Nicușor Dan

Liderul PSD București, Daniel Băluță, a declarat că a purtat conversații cu președintele Nicușor Dan pe tema bugetului capitalei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Insider politic, difuzată la Prima TV, și vin într-un context marcat de negocieri privind construcția bugetară pentru anul 2026.

Daniel Băluță, primar al Sectorului 4 și lider al PSD București, a confirmat că a discutat cu Nicușor Dan după alegerile pentru Primăria Capitalei. Potrivit acestuia, dialogul a vizat situația financiară a Bucureștiului și relația dintre bugetul local și cel național.

„Da, am mai discutat cu domnul președinte Nicușor Dan despre București, despre bugetul Bucureștiului. Și după alegerile pentru Primărie am discutat. Domnul președinte Nicușor Dan își exercită prerogativele constituționale, acelea de mediator”, a afirmat Daniel Băluță.

Liderul social-democrat a precizat că discuțiile s-au desfășurat într-un cadru mai larg, în contextul elaborării bugetului național pentru 2026, pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat public să îl adopte până la finalul lunii februarie.

Daniel Băluță a susținut că tema bugetului Capitalei reprezintă o prioritate pentru actorii politici implicați în administrația locală și centrală. Acesta a subliniat necesitatea unei formule considerate echitabile între Primăria Generală și primăriile de sector.

„Am discutat cu toți cei interesați despre București. Nu este ok să menționez și celelalte persoane, dar credeți-mă, tocmai pentru că bugetul Bucureștiului este o prioritate, tocmai pentru că trebuie să ajungem la o formulă echitabilă, atât pentru nevoile pe care Primăria Municipiului București le are, cât și pentru nevoile pe care sectoarele Capitalei le au”, a declarat liderul PSD București.

Acesta a adăugat că există un interes comun la nivelul partidelor politice pentru adoptarea unui buget acceptat de toate părțile implicate:

„Ne interesează pe toți, toate partidele politice, toți liderii politici avem această preocupare vie ca viitorul buget al Capitalei, chiar și într-o formulă de compromis, să fie acceptat de toate părțile.”

Daniel Băluță a menționat și rolul președintelui Nicușor Dan în aceste discuții, afirmând:

„Sunt extrem de încântat de acest rol pe care domnul președinte și l-a asumat și chiar îi mulțumesc pentru asta.”

Declarațiile vin după o campanie electorală în care Nicușor Dan l-a susținut pe candidatul USR, Cătălin Drulă, aflat în competiție cu Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD).

În actuala configurație politică, PSD deține un rol important în Consiliul General al Municipiului București. Fără voturile consilierilor PSD, primarul general Ciprian Ciucu ar putea forma, teoretic, o majoritate fragilă. În practică, edilul PNL nu a reușit să coaguleze o majoritate în primele ședințe ale Consiliului General.

Într-un interviu acordat anterior emisiunii Insider politic, primarul general Ciprian Ciucu a formulat critici la adresa liderului PSD București, invocând lipsa de susținere în Consiliul General.

„Deci nu mă plâng, am soluții. «Pune mâna și votează în Consiliul General și nu mai fă pe mironosița». Asta este mesajul”, a declarat Ciprian Ciucu.

Acesta a făcut referire și la dificultățile întâmpinate în promovarea unor măsuri considerate nepopulare:

„Orice propui și este nepopular, între patru ochi sau în discuții cu consilierii ca să ajungem la o concluzie scoatem după aceea pe surse, împachetându-l astfel încât să fie împotriva ta.”

Primarul general a concluzionat: „Băi, nu merge, nu s-a întâlnit hoțul cu prostul, eu fiind prostul aici, că măcar hoț nu sunt.”