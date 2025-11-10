Doliu la Hollywood. A murit Betty Harford, actrița din „Dynasty” și „The Paper Chase”

Lumea televiziunii este ]n doliu după ce actrița americană Betty Harford a murit la vârsta de 98 de ani. Potrivit surselor, aceasta a încetat din viaţă pe data de 2 noiembrie 2025, în Santa Barbara, California, potrivit The Sun.

Vestea a fost confirmată de prietena sa, Wendy Mitchell, care a transmis că Harford „a trecut în linişte, cu familia alături”.

Betty Harford s‑a născut pe 28 ianuarie 1927, în New York. Wikipedia Cariera sa a debutat în anii ’50, inclusiv prin apariţii în emisiuni radiofonice precum Gunsmoke şi Crime Classics.

Ulterior a apărut în seriale antologice de televiziune, printre care Alfred Hitchcock Presents, The Twilight Zone şi The Big Valley.

Printre cele mai cunoscute roluri ale sale se numără cel al dădacei Hilda Gunnerson în serialul de succes din anii ’80 Dynasty, în care a apărut din 1981 până în 1989 şi ulterior în mini‑seria de reuniune din 1991.

De asemenea, a interpretat rolul doamnei Nottingham, secretara eficientă a personajului profesor Charles Kingsfield în serialul The Paper Chase.

În domeniul cinematografiei, Harford a jucat în filme precum The Wild and the Innocent (1959), Inside Daisy Clover (1965) şi The China Syndrome (1979).

Potrivit articolului din Hindustan Times, prietena Wendy Mitchell a transmis astfel: „Fiul lui Betty m-a contactat în această dimineață, iar BettyHarfordNaszody a decedat în pace, alături de familie, la prânz, pe 2 noiembrie 2025; avea 98 de ani.”

În ceea ce priveşte viaţa personală, Harford a fost căsătorită cu sculptorul Oliver Andrews (decedat în 1978) şi mai târziu cu actorul maghiar Sándor Naszódy (decedat în 1996)

Cariera lui Betty Harford s‑a întins pe mai multe decenii, de la radio şi televiziune până la film, reflectând transformările industriei de divertisment americane de la mijlocul secolului al XX‑lea încoace.

Serialele în care a jucat – precum The Paper Chase şi Dynasty – rămân în memoria publicului şi fac parte din istoria televiziunii.

Vestea trecerii sale aduce amintirea contribuţiei sale artistice.