Viorel Sălan, fost parlamentar PSD din Hunedoara, a murit la 66 de ani

Viorel Sălan, general în rezervă și fost parlamentar PSD de Hunedoara, a murit, potrivit anunțului făcut de președintele Consiliului Județean. „Ne despărțim de un om care a crezut sincer într-o Românie mai bună, de un hunedorean devotat și educat”, a scris Laurențiu Nistor, într-o postare pe Facebook.

În mesajul publicat, Nistor a transmis că Viorel Sălan a „purtat cu demnitate haina militară și care, după încheierea carierei sale în slujba țării, a ales să se dedice vieții publice cu aceeași rigoare, seriozitate și spirit de sacrificiu”.

Nistor l-a descris pe Viorel Sălan drept un om echilibrat, disciplinat și muncitor, apropiat de oameni, atent la nevoile lor și sincer în fiecare gest.

„Ne despărțim de un om care a crezut sincer într-o Românie mai bună, de un hunedorean devotat, harnic, educat și mereu gata să ofere sprijinul său acolo unde era nevoie. În toți anii în care am colaborat, l-am cunoscut ca pe un om echilibrat, disciplinat, dar în același timp apropiat de oameni, atent la problemele lor și sincer în fiecare gest”, a mai scris acesta.

Tot în mesaj, acesta a scris că moartea generalului în rezervă lasă „un gol imens”, iar Viorel Sălan rămâne în memoria celor care l-au cunoscut drept un „exemplu de profesionalism, modestie și devotament față de binele public”.

„În numele meu personal, al Consiliului Județean Hunedoara și al organizației județene a PSD Hunedoara, transmit familiei îndoliate sincere condoleanţe și întreaga noastră compasiune. Să găsească puterea de a trece peste această grea încercare și liniștea de a-l păstra mereu viu în amintire”, a mai scris acesta.

Viorel Sălan, general în rezervă și fost parlamentar PSD de Hunedoara, avea 66 de ani. După absolvirea Școlii Militare de Ofițeri Activi ai Ministerului de Interne, Viorel Sălan s-a mutat în județul Hunedoara, unde a fost repartizat la unitatea militară din Orăștie.

În 1990, a urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare și ulterior mai multe programe postuniversitare. În 2007, a fost avansat la gradul de general de brigadă, devenind cel mai tânăr jandarm cu acest titlu.

„Nimic nu este greu atunci când, în meseria pe care o practici, pui multă dăruire şi pasiune şi când eşti adeptul lucrului bine făcut. În plus, vremurile şi mentalităţile s-au schimbat şi în armată. Astăzi, se pune accent pe pregătirea ofiţerului, şi nu pe vechimea acestuia în cadrul armatei”, spunea acesta, în 2009, potrivit adevarul.ro.