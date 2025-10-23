Germania își reduce numărul de parlamentari înaintea României. Dar cheltuielile cresc

Chiar dacă Bundestagul Germaniei a scăzut numeric cu 103 membri, bugetul parlamentar rămâne aproape neschimbat, ceea ce înseamnă că, practic, fiecare grup parlamentar va dispune de mai mulți bani decât în trecut, potrivit publicației The European Conservative.

Această situație a atras atenția asupra modului în care resursele financiare ale legislativului federal sunt gestionate.

În urma reformei constituționale, parlamentul german a fost redus de la 733 la 630 de membri.

Oficial, motivul principal invocat pentru reducere a fost eficientizarea activității legislative.

Cu toate acestea, această diminuare nu a condus la economii semnificative, bugetul Bundestagului pentru 2025 fiind prevăzut la aproximativ 1,2 miliarde de euro — cu 16% mai mult decât în 2023.

Deși Bundestagul a fost redus numeric, grupurile parlamentare vor beneficia de fonduri mai mari în anul 2025.

Administratorii instituției au propus inițial un buget total de aproximativ 118 milioane de euro pentru activitatea grupurilor, însă Comisia de Buget a recomandat o sumă ușor mai mare, de 123 milioane de euro.

Ulterior, partidele principale — Uniunea Creștin-Democrată (CDU/CSU) și Partidul Social-Democrat (SPD) — au cerut printr-o moțiune depusă la 4 septembrie o creștere semnificativă până la 137,8 milioane de euro.

Motivele invocate includ necesitatea consolidării securității cibernetice, investiții în digitalizare, utilizarea inteligenței artificiale și extinderea prezenței pe rețelele sociale.

Această alocare va permite fiecărui grup parlamentar să dispună de câteva milioane de euro suplimentare comparativ cu legislatura precedentă, în ciuda scăderii numărului total de deputați.

Deși numărul legislativilor a scăzut, cheltuiala medie anuală per parlamentar a crescut de la aproximativ 1,7 milioane de euro la aproape 2 milioane de euro.

Această creștere a bugetului Bundestagului este direct legată de fondurile suplimentare alocate grupurilor parlamentare și investițiilor în infrastructura digitală, potrivit rapoartelor publicate de publicația Bild.

Această situație a stârnit discuții și în rândul observatorilor europeni, pentru arată cum deciziile legislative privind structura parlamentului pot avea efecte neașteptate asupra cheltuielilor publice.

Reducerea numărului de parlamentari nu s-a tradus automat prin economii, ci, dimpotrivă, prin creșterea bugetului per grup parlamentar.