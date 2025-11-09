Social

Daniel Onoriu, zdrobit de durere în închisoare. Tatăl său a murit la două luni după mama sa

Comentează știrea
Daniel Onoriu, zdrobit de durere în închisoare. Tatăl său a murit la două luni după mama saSursa: Facebook
Din cuprinsul articolului

La două luni după moartea mamei sale, Daniel Onoriu trece printr-o altă perioadă dificilă, după ce și-a pierdut și tatăl. „Astăzi, unchiul meu, Costel Onoriu, a plecat la Domnul”, a scris un apropiat al familiei, într-o postare pe Facebook.

Tatăl lui Daniel Onoriu a murit

O nouă tragedie a lovit familia lui Daniel Onoriu. La două luni după moartea mamei sale, fostul pilot, aflat în Penitenciarul Rahova, a aflat că și tatăl său a murit.

Tatăl lui Daniel Onoriu ar fi murit pe un pat de spital din Franța, în seara zilei de 7 noiembrie. El era internat din cauza unei boli grave. Vestea tristă a fost făcută publică de un apropiat al familiei, printr-un mesaj pe Facebook.

„Astăzi, unchiul meu, Costel Onoriu, a plecat la Domnul”, a scris un apropiat al familiei.

Mitul despre ouă, demontat după decenii. Cu ce nu trebuie combinate. Studiu
Mitul despre ouă, demontat după decenii. Cu ce nu trebuie combinate. Studiu
Ciprian Ciucu-dovada că Bucureștiul se poate construi cu seriozitate
Ciprian Ciucu-dovada că Bucureștiul se poate construi cu seriozitate
Costel Onoriu, tatăl lui Daniel Onoriu

Costel Onoriu, tatăl lui Daniel Onoriu. Sursa foto: Facebook/Timotei Onoriu

Înainte ca mama sa să moară, fostul pilot a vizitat-o

Mama lui Daniel Onoriu a murit în septembrie, după o perioadă marcată de probleme grave de sănătate. Acesta a aflat vestea în timp ce se afla în Penitenciarul Rahova, unde execută o pedeapsă de doi ani și șase luni.

Înainte ca mama sa să moară, fostul pilot a primit o permisie pentru a o vizita la spital.

Daniel Onoriu a încercat să scape de închisoarea de mai multe ori

Curtea de Apel a decis, la începutul anului, ca fostul pilot de curse Daniel Onoriu să fie condamnat definitiv la doi ani și șase luni de închisoare, în procesul privind nerespectarea ordinelor de protecție emise pentru fosta sa soție, Isabela Onoriu.

El a încercat de mai multe ori să scape de închisoarea. În aprilie 2024, după o lună de arest preventiv și opt luni de arest la domiciliu, a contestat decizia instanței. În noiembrie același an, a solicitat ridicarea controlului judiciar, motivând că își găsise un loc de muncă în Belgia, unde locuiește soția sa și unde voia să se mute.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:06 - Mitul despre ouă, demontat după decenii. Cu ce nu trebuie combinate. Studiu
13:57 - Construcția Liniei Electrice Vulcănești–Chișinău depășește 90% și se apropie de finalizare Video
13:47 - Cele mai criticate cărți din istorie. De la romane erotice la manifeste controversate
13:39 - Daniel Onoriu, zdrobit de durere în închisoare. Tatăl său a murit la două luni după mama sa
13:30 - Împușcături la Leova. Candidatul la primărie, Alexandru Bujorean, vizat de un atac în fața casei Video
13:22 - Simona Halep, emoționată la concertul Loredanei: Inima mea a tresărit de bucurie

HAI România!

Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii

Proiecte speciale