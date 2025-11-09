Daniel Onoriu, zdrobit de durere în închisoare. Tatăl său a murit la două luni după mama sa

La două luni după moartea mamei sale, Daniel Onoriu trece printr-o altă perioadă dificilă, după ce și-a pierdut și tatăl. „Astăzi, unchiul meu, Costel Onoriu, a plecat la Domnul”, a scris un apropiat al familiei, într-o postare pe Facebook.

O nouă tragedie a lovit familia lui Daniel Onoriu. La două luni după moartea mamei sale, fostul pilot, aflat în Penitenciarul Rahova, a aflat că și tatăl său a murit.

Tatăl lui Daniel Onoriu ar fi murit pe un pat de spital din Franța, în seara zilei de 7 noiembrie. El era internat din cauza unei boli grave. Vestea tristă a fost făcută publică de un apropiat al familiei, printr-un mesaj pe Facebook.

„Astăzi, unchiul meu, Costel Onoriu, a plecat la Domnul”, a scris un apropiat al familiei.

Mama lui Daniel Onoriu a murit în septembrie, după o perioadă marcată de probleme grave de sănătate. Acesta a aflat vestea în timp ce se afla în Penitenciarul Rahova, unde execută o pedeapsă de doi ani și șase luni.

Înainte ca mama sa să moară, fostul pilot a primit o permisie pentru a o vizita la spital.

Curtea de Apel a decis, la începutul anului, ca fostul pilot de curse Daniel Onoriu să fie condamnat definitiv la doi ani și șase luni de închisoare, în procesul privind nerespectarea ordinelor de protecție emise pentru fosta sa soție, Isabela Onoriu.

El a încercat de mai multe ori să scape de închisoarea. În aprilie 2024, după o lună de arest preventiv și opt luni de arest la domiciliu, a contestat decizia instanței. În noiembrie același an, a solicitat ridicarea controlului judiciar, motivând că își găsise un loc de muncă în Belgia, unde locuiește soția sa și unde voia să se mute.