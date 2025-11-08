Nicolae Minovici, doctorul român care a testat moartea pe el. Experimentele și cercetările au rămas în istorie

Nicolae Minovici este unul dintre cei mai importanți pionieri ai medicinei legale din România. A rămas cunoscut pentru experimentele extreme pe care le-a făcut pe propriul corp, inclusiv testele de strangulare, pentru a înțelege ce simt condamnații la moarte. Cercetările au adus descoperiri, însă metodele sale rămân greu de imaginat astăzi.

Nicolae Minovici s-a născut la 23 ianuarie 1868, într-o familie care a dat României unii dintre cei mai importanți savanți și reformatori ai începutului de secol XX.

A fost fratele medicului Mina Minovici, fondatorul Serviciului de Medicină Legală din România, și al chimistului Ștefan Minovici. După studiile universitare la București, Nicolae Minovici a plecat la Berlin, unde a devenit doctor în medicină în anul 1904, cu o teză despre semnele morții.

Revenit în țară, a contribuit la organizarea medicinei legale, a fondat Societatea de Salvare a Bucureștiului în 1906 – instituție care stă la baza serviciului modern de ambulanță – și a înființat primul spital de urgență din Capitală. A predat la Facultatea de Medicină, iar cercetările sale au fost publicate în reviste de specialitate din Europa.

Ceea ce l-a făcut celebru, dar și controversat, este un domeniu pe care azi medicina legala îl abordează cu instrumente științifice, nu prin testare directă: studiul morții prin spânzurare. Nicolae Minovici voia să înțeleagă fiziologia morții lente, ce simt condamnații în ultimele secunde, ce se întâmplă cu corpul, cu respirația, cu sistemul nervos. Într-o epocă în care literatura medicală era limitată, a ales să experimenteze pe el însuși.

În cartea „Studiu asupra spânzurării”, publicată în 1906, Minovici a descris în detaliu modul în care a testat efectele strangulării. A lucrat cu ucenici de încredere care îl asistau. Uneori își lega ștreangul singur, alteori era ridicat de colegi. Folosea un laț fix de cânepă și nota efectele fizice: durere la nivelul gâtului, pierderea vocii, tulburări de vedere, pierderea cunoștinței.

Potrivit manuscriselor sale, experimentul cel mai dur a avut loc atunci când a permis ajutoarelor să îl ridice complet deasupra solului, lăsând corpul să fie susținut doar de ștreang. A rezistat câteva secunde, după care a leșinat. Ucenicii au fost instruiți să îl coboare imediat ce semnele vitale slăbeau.

Pentru Minovici, scopul nu era excentric. În epocă, pedeapsa cu moartea era încă prezentă în multe state europene, iar medicii care asigurau execuțiile trebuiau să cunoască riscurile, timpul până la pierderea conștiinței și semnele clinice. Cercetările sale au contribuit la definirea unor indicatori medicali pentru spânzurare, folosiți în expertize judiciare.

Lucrarea „Studiu asupra spânzurării” descrie efectele cu o precizie care a atras atenția comunității științifice. Notează forma șanțului de strangulare, culoarea pielii, petele hemoragice, spasmele musculare și degradearea respirației. Deși metodele par extreme astăzi, la începutul secolului XX medicina legală era într-un stadiu de experimentare asemănător.

În Europa, au existat și alți medici care au testat limitele corpului pentru a înțelege efectele torturii, intoxicației sau spânzurării. Baza medicinei legale s-a construit prin observație directă și prin studiul cadavrelor, însă Minovici a mers mai departe. A repetat strangularea de zeci de ori, de fiecare dată notând alte detalii: presiunea pe arterele carotide, percepția asupra durerii, timpul până la pierderea vorbirii.

A scris despre halucinații de scurtă durată, despre zgomote în urechi și senzația de arsură în ceafă. Deși experiențele sale sunt greu de imaginat, ele au fost publicate în reviste academice, iar numele său apare în bibliografiile internaționale de medicină legală.

Nicolae Minovici nu este doar medicul care s-a spânzurat pentru știință. A încercat să modernizeze Capitala, a introdus noțiuni de intervenție medicală rapidă, a organizat ambulanța, a creat prima școală de salvare și a construit în 1906 primul sediu al Societății de Salvare. Sub conducerea sa, Bucureștiul a devenit primul oraș din România cu serviciu permanent de urgență.

În 1909, a publicat studii despre tatuaje și antropologie criminalistică, analizând modul în care semnele de pe piele pot ajuta la identificarea cadavrelor. Într-o epocă în care fotografia și amprentarea erau abia introduse în sistemele de poliție, astfel de lucrări erau rare.

Doctorul a locuit într-o vilă construită în stil popular românesc, în zona Băneasa. Casa, devenită ulterior muzeu, expune obiecte personale, documente medicale, instrumente de salvare și manuscrise. Este una dintre cele mai frumoase clădiri muzeale din București, restaurată și deschisă publicului în diverse perioade, sub numele „Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici”. Cei care au studiat arhivele muzeului au găsit schițe ale experimentelor, fotografii și note clinice.

Istoricii îl numesc „pionier al medicinei legale”, un reformator care a schimbat modul în care România trata urgențele, maladie, autopsiile și expertiza criminalistică. Dar experimentele sale rămân greu de acceptat pentru publicul de astăzi. În epoca modernă, norme etice stricte ar interzice astfel de teste. În 1906 însă, știința era încă o frontieră deschisă, iar cercetătorii cu resurse limitate apelau la propriul corp.

Nicolae Minovici nu a murit în urma experimentelor. A trăit până la 77 de ani, a fost profesor universitar și membru activ al comunității medicale. A murit în 1941, lăsând în urmă o moștenire științifică și instituțională importantă.