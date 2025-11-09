După anii grei din închisoare, Elena Udrea se întoarce în locul unde a devenit mamă

Elena Udrea a decis, la doar câteva luni de la eliberare, după ce a petrecut aproape patru ani în penitenciar, să se întoarcă în Costa Rica, țara în care s-a născut fiica sa și în care a locuit o perioadă. „Îmi doresc să mergem în Costa Rica, să îi arăt locurile în care s-a născut și unde a petrecut aproape în întregime primul an de viață”, a spus aceasta, pentru Cancan.

Elena Udrea se bucură de libertate, la câteva luni după ce a ieșit din penitenciar. Recent, ea s-a întors dintr-o vacanță petrecută în Italia alături de fiica sa. Fostul politician a anunțat că vrea să revină în Costa Rica, de data aceasta împreună cu Eva, care este cetățean al acestei țări.

„Îmi doresc să mergem în Costa Rica, să îi arăt locurile în care s-a născut și unde a petrecut aproape în întregime primul an de viață. I-am povestit mult despre Costa Rica, i-am arătat poze, filmulețe și acum și ea e nerăbdătoare sa vadă tara în care a venit pe lume și a cărei cetățean este”, a spus fostul ministru al Turismului.

Elena Udrea a spus că vrea să călătorească mai des cu fiica sa, atât în străinătate, cât și în România.

„O sa îmi fac un program în care să profităm de toate ocaziile în care putem pleca pentru ca ea să descopere lumea pe care eu o știu, sau locuri pe care și eu vreau să le văd pentru prima dată. Atât în afara țării, cât și în țară, unde ei îi place așa de mult”, a mai afirmat aceasta, pentru sursa menționată anterior.

Fostul ministru a menționat locurile pe care fiica sa vrea să le viziteze.

„Spre exemplu, Eva vrea la munte de sărbători, la Cabana de la Sinaia unde ne-a vizitat ursul când am fost în august, vrea și în Deltă. Îi place să vadă locurile în care eu am făcut lucruri ca ministru al Turismului și unde vin oamenii să îmi mulțumească ori să mă felicite. Este foarte mândra de mine și asta mă face fericită”, a spus aceasta.

Fostul ministru a adăugat: „Vreau să fie mândră și când va crește și va înțelege ce s-a întâmplat, de ce a trecut prin toată această suferință de a fi fără mine aproape patru ani, ce am făcut, când va înțelege cine este mama ei. Este un copil minunat, iar eu sunt o mamă fericită!”.