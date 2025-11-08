Se clatină tronul „regelui puşcăriilor”. Cine vrea să îi ia locul

Republica Moldova. Liderul interlop Vladimir Moscalciuc, alias Makena, supranumit şi regele puşcăriilor, deja nu mai deţine puterea absolută în rândul condamnaţilor.

O autoritate criminală îi calcă pe urme. Este vorba de Serghei Cioban, alias Kitaeţ, mai tânăr ca Moscalciuc, dar la fel ca Makena, deţine cel mai înalt titlu în ierarhia criminală, titlul de hoţ în lege.

În ultima perioadă, autorităţile de la Chişinău anunţă tot mai des despre activitatea grupării Kitaeţ, inclusiv în penitenciare. Este vorba de o organizaţie criminală organizată, aflată în plină ascensiune, care acţionează cu cinizm şi obrăznicie deosebită, asemeni mafioţilor ruşi din anii 90.

Guparea Kitaeţ are tangenţe cu anumite structuri de la Moscova şi cu unele partide pro-ruse din Republica Moldova.

Chiar dacă îi păşeşte pe urme, Moscalciuc nu se află în relaţii ostile cu Ciobanu şi chiar ar fi fost complici la diferite operaţiuni ale crimei organizate.

Poliţia a anunţat vineri despre destructurarea unui grup infracțional, format din autorități criminale aflate în detenție, care sunt implicate în procesul de acumulare a mijloacelor financiare, în „casieria grupării”, pentru susținerea organizaţiei criminale Kitaeţ în închisori.

Operaţiunea a fost executată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Leova, angajaților ANP și DDS ,,Pantera”.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, au fost efectuate patru percheziții în Penitenciarul nr.18 – (Brănești), unde sunt deţinuţi membri ai organizații criminale Kitaeț. Aceştia sunt învinuiţi de procurori de acumularea mijloacelor financiare şi altor bunuri pentru susținerea și dezvoltarea fondului organizaţiei criminale.

Astfel, de la patru deținuți cu vârsta cuprinsă între 22 și 35 de ani, au fost ridicate mai multe obiecte relevante anchetei.

În rezultat, deținuții din Penitenciarul nr. 18 – Brănești, urmează a fi recunoscuți în calitate de bănuiți în comiterea infracțiunilor de creare și conducere a unei organizații criminale și transmiterea obiectelor interzise persoanelor deținute..

„Ofițerii de investigație întreprind măsuri pentru a stabili toate persoanele implicate, precum și victimele care au suferit în urma acțiunilor infracționale ale grupului”, se arată într-un comunicat al Poliţiei.

Serghei Ciobanu ar avea legături cu FSB-ul rusesc, de la care ar primi cu regularitate diferite comenzi şi instrucţiuni.

Cu o lună jumătate înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe reţele a devenit virală o înregistrare video, în care un bărbat cu mască şi cu vocea schimbată avertiza în limba rusă despre pericolul unei răscoale în penitenciare. Şi că aceasta ar fi pregătită de liderul interlop Serghei Ciobanu, alias Kitaeţ (Chinezul). Interlopul ar fi lucrat la comanda FSB-lui rusesc, de la care ar fi primit o sumă mare de bani pentru organizarea dezordinelor în masă la Chişinău.

Potrivit autorului anonim, FSB-ul urmărea preluarea puterii de la Chişinău de către partidele pro-ruse. „Vor să fie multă vărsare de sânge, cadavre. Deja au fost date instrucţiuni”, avertizează bărbatul mascat. Acesta spune că a fost „polojeneţ” (supraveghetor a unui teritoriu din partea unei organizaţii criminale) şi că cunoaşte bine situaţia din interior.

Serghei Ciobanu ar pregăti, la indicaţia FSB-lui, dezordini în masă şi pe străzile Chişinăului. În special, în faţa instituţiilor statului, cum ar fi Guvernul şi Parlamentul.

„Responsabil pentru dezordinele în stradă este „polojeneţul” Vladimir Chitoroga, poreclit Vova Davai. Pentru altercaţiile din stradă au fost pregătiţi foşti deţinuţi, sportivi şi reprezentanţi ai lumii interlope. Vova Davai este responsabil de haznaua grupării Kitaeţ”, a mai spus omul în mască.

Cu o săptămână înainte de scrutin, poliţia a reţinut peste 70 de persoane care au fost instruite în Serbia de către instructori FSB pentru lupte în stradă. Ulterior, oamenii legii au anunţat şi despre reţinerea sportivilor din anturajul lui Maxim Moroşan, liderul organizaţiei teritoriale Bălţi a Partidului Socialiştilor.

Moroşan a reuşit să fugă în Transnistria, iar unul din principalii săi aliaţi, preşedintele socialist al raionului Râşcani, a ajuns în arest preventiv.

Interlopul Vladimir Chitorog, alias Vova Davai, a fost reţinut împreună cu unul din oamenii săi de încredere. Reţinerea a avut loc în cadrul unei investigaţii penale legate de organizația criminală „Kitaeț”. În total, oamenii legii au efectuat nouă percheziții și au confiscat bunuri în valoare de peste 2 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al Poliției, în urma descinderilor efectuate la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate, au fost confiscate trei autoturisme de lux, sume importante de bani, telefoane mobile, muniție, precum și alte obiecte relevante pentru anchetă.

Vladimir Chitorog are rolul de supraveghetor al activităților ilegale desfășurate de grupările afiliate organizației și ar fi fost responsabil de administrarea „visteriei criminale”, unde se colectau lunar circa 100.000 de dolari proveniți din activități ilicite.

Chitorog este cercetat penal pentru implicare în crearea și conducerea unei organizații criminale, infracțiune ce se pedepsește cu închisoare de la 8 la 15 ani.

În luna august a anului curent poliţia a anunţat despre reţinerea a patru membri activi ai organizaţiei criminale Kitaeţ, care acționau atât în Republica Moldova, cât și peste hotare.

Potrivit probelor, suspecții ar fi cerut unui bărbat de 29 de ani suma de 5.000 de euro, invocând o datorie fictivă. Acesta și familia sa ar fi fost amenințați cu moartea, iar în urma presiunilor, gruparea a reușit să obțină ilegal 4.000 de euro.

Polițiștii au intervenit la timp și au împiedicat transmiterea ultimei tranșe de 1.000 de euro.

Reţinerea membrilor grupării Kitaeţ/ Sursa foto: politia.md

Toți cei implicați au fost identificați, unul dintre ei fiind deja căutat în alte trei dosare penale. Cei patru suspecți, cu vârste cuprinse între 44 și 48 de ani, au fost reținuți, iar organizatorul principal, aflat în regiunea transnistreană, a fost surprins traversând punctul de control Hîrbovăț în direcția Chișinău.

Vladimir Moscalciuc, distrus de puşcărieVocea de după mască mai susţine că FSB-ul rusesc, folosindu-se de liderii interlopi, controlează situaţia din penitenciarele moldoveneşti.

Mascatul susţine că ruşii îl foloseau anterior în acest scop pe hoţul în lege Vladimir Moscalciuc, alias Makena. Acesta însă a ajuns în dizgraţia FSB-lui după ce ar fi îndemnat puşcăriaşii să voteze pentru Partidul Democrat al lui Vladimir Plahotniuc.

„Plahotniuc nu era agreat de Moscova. Atunci FSB-ul a decis să transmită puterea din puşcării lui Serghei Ciobanu. Acum Vova Makena controlează doat Penitenciarul nr. 9 din Pruncul. Celelalte instituţii penitenciare sunt controlate de Kitaeţ”, susţine autorul videoului.

Acesta a mai spus că mai mulţi angajaţi ai organelor de forţă de la Chişinău ar colabora cu agenţii FSB-lui. Şi că de la deţinuţi ar fi estorcate sume mari de bani pentru haznaua lui Kitaeţ.

Totuşi, Vladimir Moscalciuc continuă să aibă o influenţă mare asupra puşcăriaşilor. „Toate problemele din penitenciarele moldoveneşti trec prin Makena şi Kitaeţ. Ei impun deţinuţii să joace cărţi. După care sunt ameninţaţi cu moartea. Iar rudele lor sunt nevoiţi să-şi vândă casele ca să -şi salveze viaţa”, a spus mascatul.

La cei 58 de ani, Vladimir Moscalciuc se află de aproape 30 de ani după gratii. Anterior, a mai avut câteva condamnări, una fiind înainte ca să atingă majoratul.

Recent, interlopul a mai primit o condamnare de 25 de ani pentru că a comandat să fie ucis un lider interlop în ascensiune.

Deşi are bani suficienţi, aranjându-şi condiţii după bunul plac în penitenciar, faptul că se află de mai mult de jumătate de viaţă după gratii, nu a trecut fără consecinţe asupra sănătăţii.

În luna iulie a anului curent, „regele puşcăriilor” a fost operat la intestin. Iar intervenţia chirurgicală a fost efectuată într-o clinică privată şi a costat în jur de 5000 de euro.

Sursele EvZ susţin că Makena are în continuare probleme de sănătate, care s-ar agrava pe zi ce trece. Iar Ciobanu ar fi luat în calccul ca unul din potenţialii săi succesori.

Serghei Ciobanu are 48 de ani şi a fost un locotenet fidel al lui Vladimir Moscalciuc. Peste ani, ajungând un prieten devotat al "regelui puşcăriilor".

Într-o înregistrare video, distribuită pe rețelele de socializare încă în 2020 se vede cum mai mulți deținuți stau la o masă încărcată cu bucate și țin în mână pahare de plastic, în care se presupune că ar fi votkă. Un deținut le citește de pe telefon un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor pashale, semnat de „hoții în lege Vova Makena și Serioga Kitaeț”.

Semnatarii îi îndeamnă pe deținuți la unitate și solidaritate și le urează viață lungă. În apropiere nu se observă niciun gardian.

Filmarea a fost făcută cu un telefon mobil în închisoarea din Tiraspol.

În noiembrie 2015, Kitaeț a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova. Până atunci, acesta fusese a fost anterior condamnat la 13 ani privațiune de libertate, pentru comiterea mai multor tîlhării săvârșie pe teritoriul Republicii Moldova.

Începând cu anul 2010, angajații Direcției Combaterea Crimei Organizate a INI în comun cu Procuratura Generală, au documentat activitatea organizației criminale conduse de către Machena, care în anul 2012 a fost condamnat la privațiune de libertate pe un termen de 19 ani pentru „Crearea sau conducerea unei organizaţii criminale”.

Totodată, în cadrul acestui dosar a fost documentată şi activitatea ilegală a lui Kitaeţ, membru al acestei organizații criminale, fiind desemnat de către Moscalciuc supraveghetor "polojeneț„ al regiunii din sudul Republicii Moldova. Oferidui-se atribuții de acumulare și gestionare a mijloacelor financiare. În anul 2012, Serghei Ciobanu a fost desemnat cu statutul de „hoţ în lege” la adunarea a peste 30 de interlopi din mai multe state ex-sovietice, la o adunare hoţească în orașul Atena, Grecia.

Potrivit datelor Interpol, Kitaeţ conducea grupări criminale din mai multe ţări din Balcani. În Moldova, el colabora cu gruparea interlopului ”Makena”. În Grecia, a făcut parte din gruparea condusă de fraţii georgieni Cardava.

În anul 2013, Kitaeţ, a fost învinuit pentru contribuirea în calitate de autor şi instigator la crearea şi conducerea unei organizații criminale, întemeierea unei astfel de organizaţii şi organizarea activităţii ei, prin crearea de fonduri băneşti şi de altă natură pentru susţinerea lor financiară şi a activităţii criminale a organizaţiei. Iar la 28 ianuarie 2013 interlopul a fost dat în căutare de către Procuratura Generală a Republicii Moldova.

La fel, la 8 februarie 2013, în portul din oraşul Ancona, Italia, forțele de ordine din Republica Moldova în colaborare cu carabinierii din orașul Verona, Italia, l-au reţinut pe Serghei Ciobanu. Ddar Curtea de Apel din Ancona, Italia a refuzat extrădarea, eliberându-l din arest.

La 11 august 2014, Ciobanu a fost a reţinut din nou, în timp ce se întorcea din Turcia de la o întrunire a mai multor ”hoţi în lege” din Federaţia Rusă.

După mai multe procese de judecată, Curtea Supremă de Justiție din Atena a acceptat cererea de extrădare a lui Kitaeţ în Republica Moldova.

Ciobanu este învinuit în dosarul Makena pentru contribuirea în calitate de autor și instigator la crearea și conducerea unei organizații criminale, întemeierea unei astfel de organizații și organizarea activității ei, prin crearea de fonduri bănești și de altă natură pentru susținerea lor financiară și a activității criminale a organizației.