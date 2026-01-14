Monden Breaking news

Doliu în televiziune. Jurnalista Nicoleta Drăgușin a murit la doar 46 de ani

Comentează știrea
Doliu în televiziune. Jurnalista Nicoleta Drăgușin a murit la doar 46 de aniDoliu. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Nicoleta Drăgușin, jurnalistă cu o carieră de aproape două decenii la Kanal D, a murit la vârsta de 46 de ani. Ea s-a luptat cu o boală gravă, cu evoluție rapidă, care i-a curmat parcursul profesional remarcabil. Nicoleta era căsătorită cu colegul său, jurnalistul Ionuț Mihalcea, potrivit știrilekanald.

A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin

Originară din Roșiorii de Vede, Teleorman, Nicoleta și-a început aventura în presă internațională chiar pe 11 septembrie 2001, în ziua atentatelor de la World Trade Center. De-a lungul timpului, ea a combinat studiile în relații internaționale cu pregătiri internaționale de specialitate, printre care cursuri la CNN și programe ale Departamentului de Stat al SUA.

Nicoleta Drăgușin

Nicoleta Drăgușin. Sursa foto Facebook

Cariera ei a inclus colaborări cu posturi de renume internațional, fiind primul corespondent CNN acreditat în România și mai târziu jurnalist internațional pentru France 24. În țară, Nicoleta a ocupat funcții de conducere în departamentele de știri internaționale la OTV și Realitatea TV, coordonând transmisiuni de război și acoperind situații de criză, inclusiv conflictele din Irak și Sudan.

A fost martoră la multe evenimente importante

Pe parcursul carierei, a fost martoră la evenimente globale majore: Revoluția Portocalie din Ucraina, uraganul Katrina din SUA sau atacul de la Nisa în 2016, în care și-a păstrat calmul și viața, evitând tragedia. De asemenea, a relatat live din zonele afectate de conflictele din Libia și Beirut și a tratat subiecte precum epidemiile sau dezastrele naturale.

Exclusiv. Uniunea Europeană dă testul lui Donald Trump. Ștefan Popescu: „Liderul SUA a demonstrat în acest an de zile că e coerent”
Exclusiv. Uniunea Europeană dă testul lui Donald Trump. Ștefan Popescu: „Liderul SUA a demonstrat în acest an de zile că e coerent”
Exclusiv. „Armata nu e ring de dans”. Generalul (r.) Mircea Chelaru, despre ce se întâmplă când reformele ignoră realitatea din sistem
Exclusiv. „Armata nu e ring de dans”. Generalul (r.) Mircea Chelaru, despre ce se întâmplă când reformele ignoră realitatea din sistem
Nicoleta Drăgușin

Nicoleta Drăgușin. Sursa foto Facebook

Ce spun colegii

Din 2008, Nicoleta a consolidat prezența internațională a Kanal D prin proiectul CNN World Report, ocupând funcțiile de News Editor și Executive News Manager. Profesionalismul și experiența sa au fost apreciate de colegi și de public, iar contribuția sa a lăsat amprente vizibile în jurnalismul românesc.

Colegi și instituții media au transmis că dispariția Nicoletei Drăgușin înseamnă pierderea unei voci puternice și dedicate în presa românească, care a informat și inspirat publicul de-a lungul unei cariere impresionante.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    14 ianuarie 2026 la 14:23

    la 3 doze ce pretentii mai avea?

Stiri calde

15:44 - Tragedie într-un spital rusesc după moartea mai multor nou-născuți. Conducerea secției de terapie intensivă, reținută
15:37 - Exclusiv. Uniunea Europeană dă testul lui Donald Trump. Ștefan Popescu: „Liderul SUA a demonstrat în acest an de zile...
15:26 - Exclusiv. „Armata nu e ring de dans”. Generalul (r.) Mircea Chelaru, despre ce se întâmplă când reformele ignoră real...
15:21 - Emma Răducanu va fi cap de serie numărul 28 la Australian Open
15:14 - Cum să scapi de plictiseală în zilele geroase: activități perfecte în casă
15:08 - Armele de foc, folosite în timpul protestelor din Iran. Surse medicale vorbesc despre răni grave

HAI România!

Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Tanti Elvira
Tanti Elvira
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români

Proiecte speciale