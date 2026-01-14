Doliu în televiziune. Jurnalista Nicoleta Drăgușin a murit la doar 46 de ani

Nicoleta Drăgușin, jurnalistă cu o carieră de aproape două decenii la Kanal D, a murit la vârsta de 46 de ani. Ea s-a luptat cu o boală gravă, cu evoluție rapidă, care i-a curmat parcursul profesional remarcabil. Nicoleta era căsătorită cu colegul său, jurnalistul Ionuț Mihalcea, potrivit știrilekanald.

Originară din Roșiorii de Vede, Teleorman, Nicoleta și-a început aventura în presă internațională chiar pe 11 septembrie 2001, în ziua atentatelor de la World Trade Center. De-a lungul timpului, ea a combinat studiile în relații internaționale cu pregătiri internaționale de specialitate, printre care cursuri la CNN și programe ale Departamentului de Stat al SUA.

Cariera ei a inclus colaborări cu posturi de renume internațional, fiind primul corespondent CNN acreditat în România și mai târziu jurnalist internațional pentru France 24. În țară, Nicoleta a ocupat funcții de conducere în departamentele de știri internaționale la OTV și Realitatea TV, coordonând transmisiuni de război și acoperind situații de criză, inclusiv conflictele din Irak și Sudan.

Pe parcursul carierei, a fost martoră la evenimente globale majore: Revoluția Portocalie din Ucraina, uraganul Katrina din SUA sau atacul de la Nisa în 2016, în care și-a păstrat calmul și viața, evitând tragedia. De asemenea, a relatat live din zonele afectate de conflictele din Libia și Beirut și a tratat subiecte precum epidemiile sau dezastrele naturale.

Din 2008, Nicoleta a consolidat prezența internațională a Kanal D prin proiectul CNN World Report, ocupând funcțiile de News Editor și Executive News Manager. Profesionalismul și experiența sa au fost apreciate de colegi și de public, iar contribuția sa a lăsat amprente vizibile în jurnalismul românesc.

Colegi și instituții media au transmis că dispariția Nicoletei Drăgușin înseamnă pierderea unei voci puternice și dedicate în presa românească, care a informat și inspirat publicul de-a lungul unei cariere impresionante.