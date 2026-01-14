Doliu în televiziune. Jurnalista Nicoleta Drăgușin a murit la doar 46 de ani
- Emma Cristescu
- 14 ianuarie 2026, 14:12
Nicoleta Drăgușin, jurnalistă cu o carieră de aproape două decenii la Kanal D, a murit la vârsta de 46 de ani. Ea s-a luptat cu o boală gravă, cu evoluție rapidă, care i-a curmat parcursul profesional remarcabil. Nicoleta era căsătorită cu colegul său, jurnalistul Ionuț Mihalcea, potrivit știrilekanald.
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin
Originară din Roșiorii de Vede, Teleorman, Nicoleta și-a început aventura în presă internațională chiar pe 11 septembrie 2001, în ziua atentatelor de la World Trade Center. De-a lungul timpului, ea a combinat studiile în relații internaționale cu pregătiri internaționale de specialitate, printre care cursuri la CNN și programe ale Departamentului de Stat al SUA.
Cariera ei a inclus colaborări cu posturi de renume internațional, fiind primul corespondent CNN acreditat în România și mai târziu jurnalist internațional pentru France 24. În țară, Nicoleta a ocupat funcții de conducere în departamentele de știri internaționale la OTV și Realitatea TV, coordonând transmisiuni de război și acoperind situații de criză, inclusiv conflictele din Irak și Sudan.
A fost martoră la multe evenimente importante
Pe parcursul carierei, a fost martoră la evenimente globale majore: Revoluția Portocalie din Ucraina, uraganul Katrina din SUA sau atacul de la Nisa în 2016, în care și-a păstrat calmul și viața, evitând tragedia. De asemenea, a relatat live din zonele afectate de conflictele din Libia și Beirut și a tratat subiecte precum epidemiile sau dezastrele naturale.
Ce spun colegii
Din 2008, Nicoleta a consolidat prezența internațională a Kanal D prin proiectul CNN World Report, ocupând funcțiile de News Editor și Executive News Manager. Profesionalismul și experiența sa au fost apreciate de colegi și de public, iar contribuția sa a lăsat amprente vizibile în jurnalismul românesc.
Colegi și instituții media au transmis că dispariția Nicoletei Drăgușin înseamnă pierderea unei voci puternice și dedicate în presa românească, care a informat și inspirat publicul de-a lungul unei cariere impresionante.
