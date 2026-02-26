Doina Gradea: Propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului ridică o problemă serioasă

Procedura de desemnare a viitorului Avocat al Poporului a readus în centrul dezbaterii publice tema independenței funcțiilor constituționale și a criteriilor reale după care sunt făcute propunerile politice. Discuțiile nu se limitează la negocieri parlamentare, ci au depășit rapid zona instituțională, generând reacții ferme. Printre vocile critice se numără și fosta șefă a TVR, Doina Gradea.

Aceasta a publicat pe Facebook un mesaj amplu referitor la Roxana Rizoiu, propusă de USR pentru funcția de Avocat al Poporului. Postarea este structurată în jurul ideii de conflict de interese moral și a standardelor duble în evaluarea candidaților pentru funcții publice.

În prima parte a mesajului, Doina Gradea ridică problema legăturii dintre contribuțiile financiare într-o campanie electorală și o eventuală numire într-o funcție constituțională. Ea susține ideea că, dincolo de legalitate, există și o dimensiune morală a deciziilor politice. Totodată, atrage atenția asupra rolului pe care Avocatul Poporului ar trebui să îl joace într-un stat de drept.

În continuarea postării, fosta șefă a Televiziunea Română își extinde argumentația și vorbește despre o tendință mai amplă din societate: aceea de a minimaliza situații controversate sau de a le trece rapid cu vederea. Mesajul capătă un ton critic la adresa felului în care sunt evaluate criteriile de integritate și independență în funcțiile publice.

„Am ajuns să trecem prea ușor peste lucruri grave. Trecem peste tragedii, peste incompatibilități, peste legături care ridică semne de întrebare, peste oameni fără pregătire numiți în posturi de conducere a tǎrii. De fiecare dată minimalizăm, uităm. Până când apare o nouă tragedie, un nou eveniment, inflație, criza și tot așa. Avocatul Poporului trebuie să fie o persoană fără datorii politice, fără legături financiare recente cu cei aflați la vârful statului, fără obligații morale față de cineva din conducerea țării. A, wait, dna Rizoiu este și posesoare de pensie specială…”

Ultima parte a mesajului său este dedicată ideii de dublă măsură în reacțiile publice. Doina Gradea compară mobilizarea civică din alte situații cu absența unor proteste sau critici similare în acest caz, sugerând că standardele aplicate diferă în funcție de apartenența politică.

„Și mai e ceva. Îi vedem pe “hashtagii” de serviciu ieșind în stradă pentru orice: pentru ordonanțe, pentru presupuse conflicte de interese, pentru suspiciuni legate de adversari politici. Dar pentru asta? Pentru o contribuție consistentă la campania celui care este astăzi Președinte, urmată de propunerea pentru o funcție care ar trebui să controleze tocmai puterea? Liniște. Niciun zgomot de la ei.

De ce? Simplu. Pentru că acum vorbim despre USR. Iar când e vorba de ai lor, standardele devin flexibile. Când fac alții, e corupție. Când fac ei, e “circumstanță”. Când sunt adversarii, e conflict de interese. Când sunt propriii oameni, e “merit profesional”. Apropo, tare îmi este ca PSD iar face joc de glezne amenințând ca nu o votează pe doamna în cauza decât dacă renunță la pensia specială… Revenind, dubla măsură este, de fapt, problema reală. Și faptul că noi, ceilalți, doar asistăm și nu facem nimic. Culmea este ca suntem mai mulți decât ei. Dar neuniți”.”