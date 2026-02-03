Politica

Toni Neacșu, despre prima sesiune parlamentară: scandal și tensiuni în Guvern

Toni Neacșu, despre prima sesiune parlamentară: scandal și tensiuni în GuvernSursă foto: Captură de ecran Youtube
Toni Neacșu, fost membru al CSM și avocat cunoscut pentru comentariile critice la adresa deciziilor Guvernului, a urmărit atent debutul primei sesiuni parlamentare din 2026, luni, 2 februarie, potrivit Replicaonline.

Potrivit acestuia, coaliția de guvernare se află într-un moment fragil, cu conflicte interne și priorități strategice care pot influența major ritmul legiferării.

Toni Neacșu, despre prima sesiune parlamentară

„Avocatul Poporului este un fost magistrat pensionat special la 50 de ani, care l-a creditat cu 120.000 de lei pe Nicușor Dan”, explică Neacșu. În opinia sa, numirea rapidă a acestei funcții este esențială pentru Guvern, deoarece oferă un avantaj decisiv în cazul ordonanțelor de urgență și al controlului asupra Curții Constituționale.

Adrian Toni Neacşu

Adrian Toni Neacşu. Sursa foto: Antena 3

Sesiunea parlamentară a început cu tensiuni în cadrul Coaliției de Guvernare. PSD, prin declarațiile liderului Sorin Grindeanu, a atacat direct premierul Ilie Bolojan, readucând în discuție posibile dispute și chiar ieșirea de la guvernare.

Totuși, potrivit observațiilor politice, PSD a votat constant toate proiectele economice și de austeritate ale Guvernului, ceea ce diminuează efectul acestor declarații în termeni practici.

Tensiuni în PNL

În PNL, tensiunile interne au fost evidente încă de la votul pentru reprezentanții partidului în birourile permanente ale Parlamentului. Deși Bolojan a câștigat, diferența de voturi a fost foarte mică, semnalând un val anti-Bolojan și sugerând că influența sa în partid ar putea fi mai vulnerabilă decât părea inițial.

Guvernul României

Guvernul României. Sursă foto: gov.ro

Una dintre mizele principale ale Guvernului este numirea Avocatului Poporului. Postul revine USR, care a propus-o pe Roxana Rizoiu, fost magistrat pensionat special la 50 de ani și creditor al primarului Nicușor Dan.

„Fără Avocatul Poporului, legiferarea prin ordonanțe de urgență devine mult mai complicată, pentru că acesta este singurul care poate ataca la Curtea Constituțională o OUG.

În lipsa acestuia, ordonanța produce efecte imediate, chiar și contrare Constituției, iar eventualele sancțiuni vin abia după ani, prin instanțe și excepții de neconstituționalitate”, a declarat Neacșu.

Guvernul pare să favorizeze tot mai mult ordonanțele de urgență și angajarea răspunderii, instrumente care permit o legiferare rapidă, evitând obstacolele parlamentare și posibilele contestații la CCR. Potrivit lui Neacșu, aceste mecanisme protejează executivul, dar reduc rolul Parlamentului la unul decorativ, dacă nu sunt folosite responsabil.

Ce are în plan AUR

Criticii politici, precum Victor Ponta, au fost tranșanți: „Parlamentul devine inutil atâta timp cât Guvernul Bolojan adoptă legi prin OUG și angajări de răspundere, ignorând moțiunile parlamentare. Practic, rolul legislativului se limitează la formalitate.” Ponta sugerează că actuala guvernare funcționează mai mult pe inerție decât prin decizii parlamentare concrete.

Din opoziție, AUR încearcă să-și facă vocea auzită prin moțiuni simple, vizând politici publice critice. Cosmin Hristu a declarat că grupul său va depune trei moțiuni care vizează: politica externă și interesele economice ale României în MERCOSUR, situația Ministerului Apărării și haosul de la Ministerul Educației, unde nu există un ministru permanent.

„România nu mai poate fi condusă din inerție. Opoziția trebuie să spună lucrurilor pe nume și să ceară responsabilitate pentru cetățeni”, a spus Hristu.

