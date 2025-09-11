Politica Diana Șoșoacă atacă la CCR cele patru pachete de măsuri ale Guvernului Bolojan







Diana Șoșoacă a declarat că S.O.S România, atacă la Curtea Constituțională a României (CCR) „cele patru pachete de măsuri legislative” pentru care executivul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului. Partidul susține că demersul guvernului Bolojan ridică probleme de constituționalitate și solicită analizarea modului în care au fost promovate aceste acte normative.

Potrivit formațiunii politice, demersul vine în contextul în care consideră că aceste măsuri ar contribui la adâncirea dificultăților economice ale populației. Reprezentanții S.O.S. România susțin că inițiativele guvernamentale fac parte dintr-o strategie mai amplă care ar duce la diminuarea nivelului de trai și la slăbirea protecției sociale.

„În contextul continuării politicii de sărăcire a populației, Partidul S.O.S. România a atacat la Curtea Constituțională (CCR) cele patru pachete de măsuri ale guvernului Bolojan, privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, privind eficientizarea activității unor autorități administrative economice, privind guvernanța cooperativă a întreprinderilor publice și privind actul normativ pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății”, se arată în comunicat.

Contestația a fost formulată în baza convingerii că unele dintre prevederile acestor acte normative ar putea fi în contradicție cu Legea fundamentală. Curtea Constituțională urmează să analizeze sesizarea și să decidă asupra constituționalității pachetelor legislative adoptate de executiv.

Potrivit declarațiilor Dianei Șoșoacă, inițiativa legislativă a fost redactată de prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, membru al Camerei Deputaților din partea Partidului S.O.S. România. Colectarea semnăturilor necesare pentru susținerea proiectului „au fost adunate de deputatul Vasile Nagy”, care s-a ocupat și de depunerea lor la CCR.

Partidul S.O.S. România susține că actualele politici economice nu oferă soluții reale pentru ieșirea din criză, atâta timp cât impactul acestora este resimțit în special de cetățenii de rând. Formațiunea politică atrage atenția că, în contextul unei eventuale austerități, măsurile trebuie să pornească de la nivelul celor privilegiați din sistem – în special magistrați și aleși politici.

Diana Șoșoacă a reiterat că S.O.S. România a propus anterior o serie de măsuri concrete pentru reducerea cheltuielilor din administrația centrală. Printre acestea se numără stabilirea unui salariu minim pentru demnitari, eliminarea indemnizației forfetare și suspendarea unor beneficii acordate clasei politice – măsuri pe care actualii decidenți nu par dispuși să le adopte.

„Măsurile propuse de Partidul S.O.S. România vizau salarii minime pentru demnitari, eliminarea sumei forfetare și suspendarea unor privilegii la care clasa politică nu dorește să renunțe”, se arată în comunicatul publicat pe social media de către Diana Șoșoacă.