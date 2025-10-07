Programul Rabla va fi reformat. Ce se schimbă

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că Programul Rabla se află în discuții pentru a fi mutat pe Fondul Social pentru Climă. Scopul, a explica ministrul luni seara la TVR Info, este acela de a fi finanțat din fonduri europene și de a ajunge la persoanele care au cu adevărat nevoie de vouchere, și nu doar la cei mai rapizi la calculator:

„Pe scurt, Programul Rabla, noi suntem astăzi în discuții să-l mutăm pe Fondul Social pentru Climă, să vedem cum putem să avem acest program finanțat din fonduri europene, mai degrabă pentru a avea predictibilitate și pentru a ajunge la oamenii care cu adevărat au nevoie de aceste vouchere”.

Ministrul a criticat modul actual de distribuire a voucherelor, care se epuizează în câteva secunde de la lansare, favorizând persoanele care reușesc să prindă cel mai repede voucherele, și nu pe cei cu nevoi reale:

„Nu mai poate să fie pur și simplu o alergătură după cine poate să prindă mai repede voucher. Nu suntem aici într-o competiție de cine prinde secunda 1. Trebuie să ne uităm la criterii sociale reale”.

Mutarea programului pe Fondul Social pentru Climă, a mai explicat ministrul Mediului, ar permite introducerea unor criterii sociale pentru acordarea voucherelor, dar detaliile concrete vor fi stabilite după negocierile cu Comisia Europeană. Mai multe ministere sunt implicate în gestionarea Fondului, iar banii trebuie repartizați între ordonatorii principali înainte de a fi stabilite detaliile programului.

Buzoianu a mai precizat că bugetul Programului Rabla a fost redus de la 1,4 miliarde de lei la 200 de milioane de lei, considerând că acesta „nu era mai degrabă un program de mediu, ci un program de ajutorare a unei industrii”.

Diana Buzoianu a abordat și situația plajelor, atrăgând atenția că acestea au fost închiriate în condiții extrem de favorabile chiriașilor, cauzând pierderi semnificative statului.

„Chiria pentru 10 ani putea fi recuperată practic dintr-o singură zi de vară, din încasările pentru șezlonguri. Am făcut un calcul: pentru plajele închiriate pe 10 ani, o singură zi de vară ar fi acoperit chiria unui an întreg”, a explicat ministrul.

Apele Române a decis să nu mai continue cu niciun contract de închiriere care expiră în acest an, deoarece contractele precedente erau ultra-favorabile chiriașilor. Buzoianu a subliniat că resursele statului trebuie protejate, iar contractele viitoare vor fi reanalizate pentru a fi echitabile.

Ministrul a confirmat că există în Parlament un proiect de lege care prevede oferirea a 20% din fiecare plajă către UAT-uri, pentru a putea fi îngrijite și folosite gratuit de oameni. Guvernul a avut inițial un punct de vedere negativ, însă Buzoianu dorește reanalizarea acestuia, deși proiectul permite în continuare și activități comerciale pe aceste plaje.

„Dacă dăm aceste plaje pentru oameni, localnicii și vizitatorii trebuie să poată să stea gratuit. Aceste spații nu trebuie ocupate de beach bars sau alte afaceri comerciale”, a spus ministrul. Diana Buzoianu a insistat că zonele respective ar trebui dedicate scopului pentru care au fost concepute inițial, fără construcții comerciale care să limiteze accesul publicului.