⁠Plajele nou create pe litoral, închiriate fără licitație publică

Plajele nou create pe litoralul românesc vor avea un alt mod de a fi distribuite, decât cel prin licitație publică. Practic, acestea vor fi atribuite direct, potrivit derogării de la prevederile art. 333, alin. (5) din OUG 57/2019.

Deși legea prevede că „închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se face pe bază de licitație publică”, iată că există și excepții. Deja a fost stabilită o derogare pentru suprafețele de plajă rezultate în urma implementării proiectului „Reducerea eroziunii costiere” și care „nu sunt deja închiriate”.

Mai exact acestea vor fi atribuite direct celor care vor să le utilizeze în scop turistic. Acest lucru se va face în favoarea titularului dreptului de administrare a plajelor aflate în vecinătatea vestică a acestor suprafețe nou-create. Practic se urmărește să se încheie acte adiționale la contractele de închiriere deja existente.

Gestionarea mai bună a acestor suprafețe de plajă este principal justificare a legiuitorului legat de această decizie. Atribuirea directă către utilizatorii plajelor este considerată în acest context preferabilă. Desigur decizia vine pentru a asigura o bună administrare și exploatarea optimă pentru funcția turistică a plajelor. Un alt motiv ar fi acela să nu existe cumva riscul ca aceste plaje să nu fie închiriate și exploatate corespunzător.

Astfel că legiuitorul vrea să se asigure că plajele în cauză vor fi închiriate. Nu de alta, dar operatorii economici trebuie să aibă posibilitatea de a amplasa echipamente de plajă, garantând astfel un turism de calitate și servicii complete pentru turiști. Iar prețul chiriei va fi unul asemănător cu cel din contractual deja existent.

Dar ar trebui să fie actualizat cu indicele anual al prețurilor de consum, stabilit conform HG 183/2020. De asemenea mai există o derogare la această măsură, cea care vizează perioada contractuală. mai exact, aceasta prevede ca acele anexe care includ suprafețele nou-create să poată fi prelungite pentru o perioadă de maximum cinci ani