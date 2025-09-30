Social Breaking news

Programul Rabla, epuizat în doar 13 minute

Sursa foto: Ministerul Mediului / Facebook
Programul Rabla 2025 a început marți dimineața, după lansarea sesiunii de înscriere pentru persoanele fizice. Conform planului anunțat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), suma alocată pentru acest program a fost de 200.000.000 de lei. După doar 13 minute de la lansarea sesiunii, pragul maxim de cereri a fost atins.

Rabla 2025 a avut succes. Val de cereri în doar câteva minute

Valoarea ecotichetelor oferite în Programul Rabla Auto 2025 este disponibilă până la data de 25 noiembrie. Programul continuă să sprijine achiziția de autoturisme, inclusiv pe cele care emit cantități de CO2 mult mai mari decât cele declarate de producători.

„Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunță lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începând cu data de 30 septembrie 2025, ora 10:00. Sesiunea va rămâne deschisă până la data de 25 noiembrie 2025, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat”, a anunțat AFM.

Ce trebuie să știe cei care au aplicat pentru acest program

Din bugetul total de 200.000.000 de lei alocat sesiunii de înscriere pentru Programul Rabla 2025, 80.000.000 de lei sunt destinați achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizări GPL sau GNC), precum și a motocicletelor și autovehiculelor hibride.

Restul de 120.000.000 de lei sunt alocați pentru achiziția de autovehicule noi plug-in hibride, motociclete electrice, autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen.

Important pentru șoferi. Câți bani vor primi prin Programul Rabla 2025

Pentru persoanele fizice, valoarea ecotichetelor acordate prin Programul Rabla 2025 este stabilită astfel:

  • 18.500 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen
  • 15.000 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hybrid sau a unei motociclete electrice
  • 12.000 de lei pentru achiziția unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid
  • 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (inclusiv GPL sau GNC) sau pentru o motocicletă.

