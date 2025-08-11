Social Despăgubire-record în baza unei polițe CASCO. Câți bani primești pentru o mașină distrusă de incendiu







Cea mai mare despăgubire acordată anul trecut pe o poliță CASCO a depășit pragul de un milion de lei. Banii au ajuns la proprietarul unui autovehicul grav avariat din cauza fenomenelor meteorologice extreme, potrivit reprezentanților Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Reprezentanții UNSAR avertizează că tot mai mulți proprietari de autovehicule se confruntă cu pagube majore cauzate de coliziuni, furturi, incendii sau fenomene meteorologice severe.

În aceste condiții, polițele CASCO devin o protecție financiară indispensabilă pentru șoferii români, în contextul creșterii frecvenței și gravității acestor incidente.

„Incidentele costisitoare – coliziuni, furturi şi incendii, dar şi furtunile afectează din ce în ce mai mult proprietarii de autovehicule. Astfel, poliţele CASCO devin un instrument esenţial de protecţie financiară pentru şoferii români, într-un context în care vorbim despre o creştere a numărului şi a gravităţii acestor evenimente nefericite”, susțin aceștia.

Un incendiu a provocat pagube estimate la circa 400.000 de lei unui autoturism, iar în cazul unui vehicul de transport marfă, daunele au depășit 750.000 de lei. În ambele situații, asigurătorii CASCO au acoperit integral sumele aferente despăgubirilor.

„La fel de prezent rămâne, din păcate, şi riscul de furt. Concret, pentru un astfel de caz, o companie de asigurări a achitat o despăgubire de aproximativ 390.000 lei”, arată UNSAR.

În primele două săptămâni ale lunii iulie, companiile de asigurări membre UNSAR au deschis sute de dosare de daună pe polițele CASCO, în urma pagubelor cauzate de furtunile violente care au afectat mai multe zone din țară.

Mobilitatea continuă să fie o prioritate pentru români, iar costurile tot mai mari ale daunelor auto îi determină să opteze pentru polițele CASCO, arată datele UNSAR. Astfel, în 2024, despăgubirile plătite în acest segment au crescut cu aproape 9%, depășind 2,3 miliarde de lei.

Această tendință pozitivă s-a menținut și în primele trei luni ale anului 2025, când valoarea despăgubirilor a înregistrat o creștere de 4% comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent. Evoluția reflectă atât o expunere mai mare la riscuri, cât și o încredere sporită a clienților în asigurările CASCO ca instrument de protecție financiară.

Polițele CASCO oferă o protecție largă împotriva diverselor riscuri, precum avariile cauzate de coliziuni, căderea obiectelor, fenomene naturale, furtul total sau parțial, incendiile sau actele de vandalism.

Spre deosebire de asigurarea RCA, care acoperă doar daunele provocate terților, CASCO este o poliță facultativă care asigură propriul autovehicul.

În funcție de fiecare companie de asigurări, polițele CASCO pot include și servicii suplimentare, precum acoperirea costurilor generate de pierderea sau furtul cheilor, despăgubiri pentru pasagerii răniți în accidente sau asistență rutieră.

Aceste facilități sunt gândite pentru a asigura continuitatea deplasării, atât pe teritoriul României, cât și în Europa. De asemenea, asigurații pot beneficia de servicii care simplifică călătoria, cum ar fi mașină de înlocuire, cazare la hotel sau alte condiții necesare pentru continuarea drumului.