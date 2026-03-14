De ce pâinea depozitată în frigider își pierde rapid textura, gustul și prospețimea

Deși multe persoane cred că pâinea rezistă mai mult dacă este ținută în frigider, această metodă nu este recomandată. Modul în care este depozitată pâinea influențează cât timp rămâne proaspătă, potrivit southernliving.com.

Nu este recomandat să păstrezi pâinea în frigider, deoarece moleculele de amidon din compoziția ei încep să se recristalizeze. Din acest motiv, pâinea se strică mai repede decât atunci când este ținută la temperaturi mai ridicate. De asemenea, pâinea depozitată în frigider se usucă rapid, coaja devine foarte tare, iar gustul aproape dispare. Totuși, dacă este pusă la congelator, poate rezista mai mult decât în frigider.

Doar în situații cu umiditate foarte mare și temperaturi ridicate în locul de depozitare, pâinea poate fi ținută pentru perioade scurte la frigider. În mod obișnuit, temperatura din frigider este setată în jurul valorii de 3 grade Celsius, iar nivelul de umiditate ajunge, de regulă, la aproximativ 30–40%. În aceste condiții, mediul cu umiditate redusă face ca pâinea să se usuce mai repede.

Cea mai bună metodă de păstrare a pâinii este la temperatura camerei, într-o pungă de hârtie sau învelită într-o cârpă curată, departe de surse de căldură și de lumina directă a soarelui. În aceste condiții, pâinea poate rezista între una și trei zile.

Dacă vrei să o păstrezi până la o săptămână la temperatura camerei, pune pâinea într-o pungă de plastic și elimină cât mai mult aer din interior. În sezonul cald, este recomandat să o învelești într-un prosop de hârtie, care poate absorbi excesul de umiditate și reduce riscul apariției mucegaiului.

Pâinea de casă poate fi păstrată mai mult timp la congelator, într-o pungă de plastic. Atunci când vrei să o consumi, las-o aproximativ 30 de minute la temperatura camerei sau pune-o în cuptor timp de 10 minute, la 180 de grade Celsius. Atunci când încălzești pâinea la cuptor, este recomandat să o stropești cu puțină apă. În acest fel, coaja nu se va usca excesiv și va rămâne mai ușor de consumat.

Pâinea scoasă din congelator trebuie încălzită o singură dată, deoarece repetarea acestui proces îi poate afecta textura, iar gustul aproape dispare. În general, pâinea poate fi păstrată la congelator timp de aproximativ trei luni.

Este recomandat să eviți păstrarea pâinii într-o pungă de plastic la temperatura camerei, deoarece se poate strica mai repede și poate mucegăi rapid.

Dacă pâinea s-a întărit și nu vrei să o arunci, o poți transforma în crutoane sau pesmet. În acest fel, poate fi folosită în continuare chiar dacă nu mai este proaspătă.