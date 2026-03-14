Monden

De ce își cumpără Denisa Filcea genți: Sunt o investiție mai bună decât aurul sau criptomonedele

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Denisa Filcea, soția mult mai celebrului Flick, a explicat la un podcast motivul pentru care își cumpără genți Hermes. Aceasta a făcut mai multe clipuri cu astfel de achiziții despre care spune că sunt investiții.

Denisa Filcea și investițiile

Soția lui Flick a explicat clipurile în care ea își cumpără genți de la celebra firmă. ”Eu nu îmi port gențile. Și nu le port în foarte multe contexte sociale. Dacă merg cu o prietenă nu mă duc cu geanta ca să mă laud ce am.

Screenshot

Mă îmbrac foarte normal. Nu e ideea de a mă lăuda. Le iau pentru că sunt o investiție foarte bună. În momentul de față sunt cotate ca fiind cea mai bună investiție din lume, mai bună decât aurul și criptomonedele”, a explicat fostul model.

A tânjit după ele, acum și le poate permite

Pe de altă parte, aceasta a spus că a lucrat cu multe branduri, iar pe unele nici nu avea voie să le atingă. ”Sunt considerate ca fiind și foarte sigure. În al doilea rând lucrând cu branduri și în momentul acela neavând posibilitatea de a-mi cumpăra brandurile, mi-am dorit să le am... Știu că la un moment dat am avut un editorial unde am avut și Louis Vuitton Prada, aveam o poză cu o pereche de ochelari Vuitton pe care mi i-au pus ei cu mănușile și nu am avut voie să îi ating.

Și atunci lucrând cu ei, studiind istoria fiecărui brand, îmi doresc, dar nu ca o validare socială. Nu le iau ca să vadă lumea că le am. Le am pentru că îmi plac”, a explicat Denisa Filcea.

A câștigat bani de mică

Faptul că nu provine din vreo familie înstărită a motivat-o să muncească. ”Eu și la Oradea câștigam bani. La cursurile unde veneau mulți copii eu eram plătită. Așa că la primii bani câștigați mi-am luat o geantă Prada, aveam 22 de ani.

Dar eu când am fost în Malaysia și am lucrat cu contract de model, am mers și eu la mall și am văzut prima dată aceste branduri, pentru că în România nu erau. Și mă duceam și le atingeam și când am plecat de acolo mi-am promis că voi avea tot ce îmi doresc”, a încheiat ea.

1
2
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    14 martie 2026 la 12:15

    Am si eu niste genti de firma . Puteti sa-i comunicati asteia ca poate sa vina sa le cumpere. Investitie sigura.

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale