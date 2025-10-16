Daniel Zamfir, mesaj către ministrul Mediului: „Suntem în război, Buzoianu! Nu te las”

Daniel Zamfir i-a declarat război ministrului Mediului, Diana Buzoianu, după după adoptarea legii care permite reluarea lucrărilor la marile proiecte hidroenergetice blocate de ani de zile. „Suntem în război, Buzoianu! Nu te las și nu vă las să blocați România în numele protejării peștișorilor, răcușorilor și ai păsărelelor!”, se arată într-un mesaj postat pe Facebook de liderul senatorilor PSD.

Liderul senatorilor PSD a lansat un atac dur la adresa ministrei Mediului, Diana Buzoianu, acuzând-o că s-ar afla în spatele unei campanii orchestrate de organizații ecologiste împotriva legii care permite finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007. Într-un mesaj publicat pe Facebook, politicianul afirmă că după adoptarea actului normativ, ministra „a convocat la minister toți eco-teroriștii prieteni” și că aceștia ar fi declanșat „un jihad public” împotriva sa.

„SUNTEM ÎN RĂZBOI, DIANA BUZOIANU!

Ieri, după votarea legii care va permite finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007 pentru a produce în țară energie ieftină și curată, ministra ONG-istă a Mediului a convocat la minister toți „eco-teroriștii" prieteni și au început jihadul public împotriva mea.

„Legea Zamfir va măcelări pădurile și va distruge 27 de arii protejate”, zic autointitulații apărători ai mediului, peștișorilor și ai păsărelelor.

N-am să mă las intimidat nici de strigătul de disperare către președintele Nicușor Dan, cu mari sensibilități și domnia sa pe zona asta.

N-am să mă las până nu o să scoatem la iveală interesele ministrei sabotoare și ale ONG-urilor care o coordonează.

Și o să începem cu finanțarea:

Cine finanțează Bankwatch și de ce atacă toate proiectele energetice ale țării, inclusiv captarea gazelor din Marea Neagră? Cine finanțează Agent Green? Dar Declic?

Suntem în război, Buzoianu! Nu te las și nu vă las să blocați România în numele protejării peștișorilor, răcușorilor și ai păsărelelor!”, este mesajul complet transmis de liderul senatorilor PSD.

Potrivit ministrului Energiei, noua lege va permite repornirea lucrărilor la șapte hidrocentrale cu rol strategic, care vor adăuga 214 MW de energie sigură și curată în sistemul energetic național. Este vorba despre proiectele de la Răstoliţa (35,3 MW), Bumbeşti-Livezeni (65,2 MW), Surduc-Siriu – Nehoiaşu (55 MW), Paşcani – Siret (9,4 MW), Cerna-Belareca (14,7 MW), Cornetu-Avrig/Căineni (26,5 MW) și Cerna Motru-Tismana II – Baraj Vaja (8 MW).

„Energie sigură şi curată produsă în România, locuri de muncă şi stabilitate energetică pe termen lung. E doar începutul!”, a transmis Bogdan Ivan.

Adoptarea legii a venit după o dezbatere amplă în Parlament. Documentul prevede că limitele ariilor protejate pot fi modificate doar dacă, până la data de 29 iunie 2007, pe acele terenuri erau aprobate, prin hotărâri de Guvern sau decrete de stat, obiective de investiții hidroenergetice aflate în execuție sau începute anterior.

„Astăzi vreau să dau două vești bune oamenilor, românilor, și o veste proastă ministrei Mediului și brațului politic al organizațiilor neguvernamentale care frânează dezvoltarea României. (...) Ca atare, toate obiectivele hidroenergetice, după promulgarea legii, vor fi finalizate în regim de urgență, fără să mai fie nevoie de acest balet politic pe care l-am văzut de ceva vreme din partea ministrului Mediului.”

Inițial respins de Senat pe 19 decembrie 2022, proiectul a fost ulterior adoptat de Camera Deputaților, care a avut rol decizional, iar acum urmează să ajungă la promulgare. Legea creează un cadru special care permite, prin excepție, modificarea limitelor ariilor naturale protejate, pentru a permite finalizarea lucrărilor hidroenergetice începute înainte de 2007.

Conform textului legislativ, „autoritatea publică centrală pentru protecția mediului dispune modificarea limitelor ariilor naturale protejate, în termen de 60 de zile de la solicitarea beneficiarului”, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute. Totodată, perimetrul hidrocentralelor și al infrastructurii aferente va fi trasat în afara ariilor protejate, fiind instituită o zonă tampon de minimum 100 de metri.

Actul normativ nu se aplică proiectelor care vizează exclusiv apărarea și securitatea națională, gestionarea situațiilor de urgență sau infrastructura energetică existentă aflată în proces de mentenanță și modernizare.

Prin această inițiativă, autoritățile speră să reia investițiile amânate de mai bine de un deceniu, cu impact direct asupra echilibrului energetic și economic al României.